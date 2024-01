Fin d’année 2023 chargée pour la patronne de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille : La ministre Mariam Maïga crée un Cadre d’échange avec les OSC

La ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a présidé la cérémonie de lancement et de présentation du Cadre de dialogue instauré entre le ministère de le Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et les organisations de la Société civile.

Cette rencontre a pour objectif de présenter le Cadre de dialogue aux faitières des associations et d’échanger sur quelques défis du département, qu’il ne pourra relever qu’en collaboration étroite avec ces différentes associations. Elle vise également non seulement à formaliser le dialogue entre le département et ces faitières mais aussi à constituer une mémoire pour le ministère et ses partenaires, le contenu des rapports des différentes concertations archivées pouvant servir à éclairer les futures ministres et cadres du département.

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a affirmé que compte tenu de l’importance des faitières des organisations de la Société civile dans l’atteinte des objectifs du département, il a été décidé de créer ce Cadre pour être en contact permanent avec les associations en charge de la promotion des droits des cibles du ministère.

Elle a aussi rappelé que le plaidoyer et la sensibilisation sur le statut de la femme, l’amélioration de sa condition de vie et son autonomisation, de même que la protection de ses droits et de ceux de l’enfant, se font non seulement auprès des hautes autorités du pays, mais aussi et surtout auprès des communautés, associations et organisations de la Société civile.

C’est pourquoi, ajoute-t-elle, ce Cadre de concertation aura pour mission de favoriser un espace d’échange entre le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et les Organisations de la Société civile pour mobiliser l’ensemble des acteurs pour l’autonomisation de la femme, l’épanouissement de l’enfant et le bien-être de la famille. Etaient présents à la cérémonie les représentants d’une cinquantaine d’associations du Mali.

La ministre Maïga lance la 6ème édition du Salon de l’enfance

La ministre Coulibaly Mariam Maïga a présidé, le samedi 23 décembre 2023 à la Cité des Enfants, la cérémonie de lancement de la 6è édition du Salon de l’Enfance de Bamako (Seba). Cette cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, de l’ambassadeur du Qatar, et du Représentant résident de l’Unicef au Mali.

Le Salon de l’Enfance de Bamako dont le thème est « Un environnement protecteur pour nos enfants, une responsabilité partagée » vise essentiellement à contribuer à l’amélioration d’un environnement protecteur pour tous les enfants du Mali. Il s’agira, à travers cette thématique, d’apprécier sous différentes formes l’impact de la crise sur l’environnement protecteur des enfants en mettant en exergue la responsabilité des différents acteurs intervenants dans ce domaine. Il vise également à faire le plaidoyer en faveur des droits des enfants d’une part et à renforcer les pratiques des professionnels du domaine de l’enfance d’autre part, en vue d’une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des enfants.

L’édition de cette année mobilise des milliers d’enfants de toutes les régions du Mali, du district de Bamako, de la Communauté africaine résidents au Mali, autour des questions liées à la protection et au bien-être de l’enfant avec une place spéciale pour les enfants en difficulté tels que ceux en mobilité, les enfants déplacés, les enfants réfugiés, les enfants en situation de handicap, les enfants souffrant de diverses autres pathologies, etc.

La ministre Coulibaly Mariam Maïga a, lors de son intervention, souligné que ce salon est une tribune de libre expression et un cadre idéal de rencontres et d’échanges pour les enfants et les différents acteurs du domaine de l’enfance.

A la suite des doléances formulées par le président du Parlement des Enfants du Mali et du représentant résident de l’Unicef relatives respectivement à l’accompagnement de l’école des sourds-muets pour que les élèves puissent continuer leur scolarisation et la création d’une synergie d’actions entre les départements ministériels pour soutenir les activités de la Cité des enfants.

La ministre Maïga a espéré enfin que la sixième édition du Salon de l’Enfance de Bamako sera une opportunité, à travers les panels, les ateliers de formation, les activités artistiques et culturelles, les veillées nocturnes, la robotique et autres activités, pour les enfants d’échanger, de s’exprimer, créer, et se valoriser.

Vivement la 7ème édition !

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :