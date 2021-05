Focus sur l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin : Le Mali présente son rapport

Comment promouvoir l’employabilité des jeunes, et promouvoir l’entrepreneuriat féminin, mais surtout fluidifier les relations entre les scientifiques et les décideurs’ ? Telles ont été les grandes questions mises en réflexion lors de l’atelier organisé par l’Académie des Sciences du Mali du 20 et 21 Mai 2021 au Grand Hôtel de Bamako. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le représentant du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

L'Académie des sciences du Mali a procédé en ce jour à la restitution de son rapport sur « l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin » Il s'inscrit dans le cadre du Projet «Nouvelles modalités et nouveaux thèmes pour les avis scientifiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale : Focus sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin ». Ils sont une cinquantaine de participants venue du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Togo et du Mali.

Selon les initiateurs de cette rencontre, la prise en compte de l’avis du Conseil Scientifique par les gouvernements en matière de formulation des projets de création d’emplois et d’entrepreneuriat des femmes, serait d’un grand apport pour la réussite de leur mise en œuvre. Ce qui met en exergue, l’importance d’une réelle collaboration entre scientifiques et décideurs pour la définition, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques.

Cependant le Pr Abdoulaye Dabo, D-G du Centre national de la recherche scientifique et technologique, représentant le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a déploré « la timide relation » existante entre les décideurs et les scientifiques.

Selon, lui il existe une faible collaboration entre les conseils économiques et sociaux qui peuvent de par leurs productions s’avérer être de bons conseils pour les Etats dans les politiques de développement.

Aussi pour le principal chercheur du projet, le professeur Madiagne Diallo , cet atelier a été l’occasion de préciser l’objectif du projet : appuyer l’amélioration des processus de mise à disposition des connaissances technico scientifiques au profit des décideurs en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale à travers un partenariat sur l’émission d’avis commun sur des axes prioritaires au profit des gouvernements.

Faciliter la compréhension des réflexions scientifiques aux décideurs :

Pour le professeur Madiagne Diallo, il est important de trouver un canal pour fluidifier la transmission de la connaissance technico scientifique produite par les unités de recherches et faciliter leur accès aux preneurs de décisions public et privé.

Un projet inédit en soi :

En effet, le projet compte également rapprocher les conseils économiques des académies de sciences, et mutualiser les efforts en réfléchissant ensemble sur les thématiques afin d’émettre un avis commun sur des problématiques commune sous-régionales qui seront transmis aux Chefs d’Etat pour influer sur les prises de décisions.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

