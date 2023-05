Les responsables de la fondation Orange Mali étaient face à la presse mercredi 3 mai dernier dans un hôtel de la place. Objectif : présenter le bilan 2022 de la fondation. Une vielle tradition respectée. Selon eux, en 2022 la Fondation a financé 65 projets dans les domaines de la santé, éducation, solidarité et la culture. Le coût des financements de ces projets s’élève à plus de 700 000 000 FCFA. Et ont touchés plus de 100 000 bénéficiaires.

« Ce qu’il faut retenir de l’année 2022 de la fondation Orange Mali, c’est que nous avons mis un budget de 700 millions de FCFA pour mener 65 projets d’envergure qui ont profité à plus de 100 000 bénéficiaires directs dans les axes d’intervention suivants : la santé, l’éducation, l’éducation numérique, la solidarité et la culture », a expliqué Fatouma Touré, une cadre de la fondation Orange Mali.

En effet, selon Fatouma Touré, la fondation, au cours de l’année 2022, est venue en appui à 65 projets soutenus par ses partenaires dans les domaines de la santé, éducation, culture et solidarité au Mali. A l’en croire, c’est depuis 2006 que la fondation a commencé à œuvrer auprès des autorités, des acteurs sociaux publics et privés. Y compris les Organisations Non Gouvernementales (ONG) pour alléger les souffrances des populations maliennes. C’est donc plusieurs grands projets qui ont été réalisés par la fondation en 2022 pour un montant de 700 000 000 FCFA dont 81 millions de FCFA de donations de la Fondation orange groupe. Au cours de la présentation du bilan, jugé très positif, il y a des témoignages poignants sur la réalisation des projets qui ont touché des populations en situation de vulnérabilité.

« A Kabara il y avait de grandes difficultés. Des difficultés liées à l’accès aux soins, surtout par les femmes, mais aussi des difficultés de disponibilité liée aux infrastructures scolaires de qualité. Il y avait un effectif assez important d’enfants ; la petite section n’avait pas d’établissement. Il y avait aussi un effectif pléthorique au niveau de l’école et les salles de classe étaient insuffisantes. Lorsqu’on a discuté avec la fondation orange, cela est devenu comme une aubaine pour cette opération Kabara. A travers le financement que nous avons reçu de la fondation Orange qui tournait autour de 130 000 euros ». Il a indiqué également que la fondation finance un de leurs projets dans la localité de Dioïla. Il concerne la réalisation d’un centre de santé, d’une boxe scolaire composée de 3 salles de classe, un bureau de directeur, un magasin et des toilettes. D’autres initiatives de ce genre ont été réalisées à Lahandy, village de Manatali, où l’accès en période hivernale pose problème.

En effet, Fatouma Touré a rappelé dans sa présentation bilan que le Groupe/Fondation Orange Mali a financé un projet de son partenaire World Vision à hauteur de plus de 85 millions de FCFA à Kabara. D’après elle, les réalisations faites dans cette localité située à 15 km de Tombouctou sont entre autres, rénovations des pompes des unités de forage d’eau avec 3 bornes fontaines pour les villageois, particulièrement pour les patients du centre de santé et pour les élèves de l’école ; rénovation et construction de latrines et de la salle d’accouchement du CSCOM, la construction et l’équipement de 3 nouvelles salles de classe pour l’école primaire. Et selon elle, ces infrastructures bénéficieront aux 20 000 habitants de Kabara.

Toujours dans le domaine de l’éducation, la présentatrice dira que la fondation a réalisé le déploiement de 105 écoles numériques au profit de 60 000 élèves à travers le pays. Sans oublier le déploiement de 10 maisons digitales. Plus de 1 200 femmes ont bénéficié du programme six maisons digitales pour les activités : de coupe et couture pour Kayes, Mopti et Kati ; de saponification pour Bougouni et la rive droite et de maraîchage pour Ségou. Le coût du financement du programme Six maisons digitales est de 34 990 000 FCFA. A cela s’ajoutent entre autres, le financement de 30 millions FCFA pour la construction du 5ème module scolaire de la fondation à Zorokoro. La fondation a aussi soutenu l’excellence en milieu scolaire en accompagnant la 1ère édition du concours « Ma thèse en 180 secondes » pour la promotion et la vulgarisation de la recherche scientifique, la prise en charge des frais de scolarisation de 1 167 enfants démunis dont des déficients mentaux, auditifs et visuels.

Dans le domaine de la santé, les actions ont concerné l’amélioration du plateau technique de plusieurs structures sanitaires dont l’hôpital du District, le don de médicaments de première nécessité ainsi que la sensibilisation sur les maladies endémiques. Parmi les actions réalisées l’on note : la réalisation de la 18ème édition de la caravane ophtalmologique gratuite pour les personnes âgées en collaboration avec le Programme national de santé oculaire (PNSO) et le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM) pour un coût de 28 millions de FCFA. Ainsi que la remise à l’hôpital du District de la commune IV d’un capteur plan avec un poste de traitement pour la radio et une imprimante AGFA pour la prise efficiente des malades pour un coût de 38 000 000 FCFA. Et la remise à l’hôpital de Kati d’un autoclave (stérilisateur) d’une valeur de 13 millions FCFA.

Dans le domaine de la solidarité, la fondation a effectué en 2022 une importante donation constituée de vivres et denrées alimentaires, de moulins, de Kits de maraichage, de kits scolaires et de motos tricycles au profit des associations de démunis et des personnes handicapées, à certains centres d’accueil et de placement d’enfants. Ainsi que des dons en équipements médicaux, des motos ambulances et des kits de protection contre le Covid-19 à plusieurs structures sanitaires de Bamako. Le tout pour un montant de plus de 230 millions. Sur le plan de la culture, la fondation a soutenu plusieurs festivals et évènements culturels à travers le pays.

« On a des fonds mais on n’a pas toutes les expertises. Quand je prends l’hôpital du District, c’est vrai que nous on peut aider mais ce n’est pas nous qui exprimons les besoins. Les experts sont là », a précisé Coulibaly Hawa Diallo, administratrice générale de la fondation, en pointant du doigt l’Agence Universitaire de Francophonie (AUF). Elle ajoutera également qu’il y a eu un financement complémentaire à Kabara. 80 000 euros seront débloqués cette année pour finaliser tous les chantiers entrepris. Même si 2023 verra la réalisation de ce grand chantier à Kabara. L’administratrice générale de la fondation a souligné qu’ils auront comme axe prioritaire, cette année, la santé. Surtout la réalisation d’un projet qui leur tient à cœur. Il s’agit de la réalisation d’une unité de dialyse qui coûtera 300 millions de FCFA. Elle a remercié toutes les structures partenaires dont l’ONG Fawe, l’hôpital du District, World Vision et bien d’autres.

Moussa Sékou Diaby

