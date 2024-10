Fondation Orange-Mali : C’est parti pour 4 mois de solidarité

Dans le cadre de la célébration du mois de la Solidarité au Mali, l’administratrice de la Fondation Orange-Mali a procédé, le jeudi 17 octobre, au lancement de la Caravane 3e âge ainsi qu’à l’inauguration d’une salle multimédia dans l’enceinte de la Maison des Aînés. Une approche, de l’opérateur de téléphonie, visant à lutter à la fois contre l’exclusion sociale et numérique.

La Caravane 3e âge est un évènement annuel visant à favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées. Financée entièrement par la Fondation Orange-Mali, la caravane est menée par le Programme national de la santé oculaire (PNSO) en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM). De sa première édition, en 2005, à nos jours, l’initiative a déjà profité à plusieurs dizaines de milliers de personnes. « C’est une action pérenne initiée en 2005 qui a sillonné l’ensemble du territoire avec plus de 81 000 consultations, 10 630 chirurgies de la cataracte 1929 contrôles glycémiques et 2 284 bénéficiaires de médicaments. Depuis 2023, la caravane a initié pour les personnes du 3e âge des consultations en médicine générale, cardiologie, urologie, et diabète en plus des traditionnelles consultations ophtalmologiques et chirurgies de la cataracte », a expliqué Zeïnabou Diallo, l’administratrice de la Fondation.

Après son lancement officiel à Bamako, la caravane de cette année mettra le cap sur trois villes de l’intérieur du pays. Il s’agit notamment de Yélimané, de Tominian et Kolondièba. Prévue pour quatre mois, d’octobre 2024 à janvier 2025, la caravane prévoit de réaliser 2 250 consultations et 150 chirurgies de la cataracte. Une campagne de santé oculaire ouverte à toute la population mais prioritaire pour les personnes âgées, selon les explications de l’administratrice de la Fondation qui estime le coût du projet à 38 millions de F CFA.

Outre la lutte contre l’exclusion sociale, la Fondation Orange-Mali se bat également pour l’inclusion numérique des personnes âgées. Après avoir créé une salle multimédia au sein de la Maison des Aînés en 2022, la Fondation a procédé à son équipement et à son ouverture cette année. Ladite salle est désormais dotée de 10 ordinaires avec l’ensemble des accessoires nécessaires, de 10 chaises pour autant de tables, d’une imprimante multifonction et d’une connexion Internet annuelle gratuite pour un coût évalué à 10 millions de F CFA.

Présidant la cérémonie du lancement de la caravane, le Conseiller technique du ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Maïga, a salué les efforts consentis par la Fondation Orange-Mali tandis que le président du CNPAM, Dahirou Diallo, a déclaré que ses « efforts sont nobles et ont été d’une grande importante » pour les personnes âgées tout saluant la grande disponibilité de la Fondation.

Alassane Cissouma

