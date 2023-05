La Fondation Orange-Mali a présenté le bilan de ses activités menées au cours de l’année 2022. Selon l’administratrice générale de la structure de bienfaisance, le bilan se chiffre à 700 millions de F CFA investis au profit de plus de 100 000 bénéficiaires directs. Pour l’année qui vient de commencer, la Fondation compte accentuer ses efforts dans le domaine de la santé. Sur ce volet, elle compte réaliser une unité de dialyse pour un coût estimatif de 300 millions de F CFA.

Entreprise citoyenne, Orange-Mali a mis en place une fondation d’entreprise en 2006 avec comme mission d’œuvrer auprès des plus hautes autorités du Mali, des partenaires publics et privés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Avec plus d’une dizaine d’années d’œuvres sociales, la Fondation Orange-Mali continue d’atténuer les souffrances des populations. Le bilan dressé des activités menées au cours de l’année écoulée en est une belle illustration.

Intervenant dans 4 à 5 domaines, à savoir : la santé, la culture, la solidarité, l’éducation classique/numérique, la Fondation a, à en croire son administratrice générale, investit 700 millions de F CFA dans la réalisation de 65 projets. Ces actions de bienfaisance, a ajouté Mme Coulibaly Hawa Diallo, ont bénéficié à plus de 100 000 bénéficiaires directs.

Sur le plan de la santé, les actions réalisées ont consisté à l’amélioration du plateau technique et à la distribution de dons de médicaments de première nécessité ainsi qu’à la sensibilisation sur les maladies endémiques. A ce sujet, une caravane ophtalmologique gratuite a été organisée dans les localités de Nioro, Gao, Bla, Banamba.

Elle a coûté 28 millions de F CFA pour 500 consultations et 700 chirurgies de la cataracte. Dans les cercles de Goundam, Diré et Niafunké, les mêmes actions de bonne volonté, élargies aux services pédiatriques, ont été menées pour 608 consultations, 396 chirurgies de la cataracte et 676 consultations pédiatriques.

En plus du don d’un autoclave à l’hôpital de Kati pour une valeur de 13 millions de F CFA, la Fondation Orange-Mali a également remis un capteur plan avec un poste de traitement pour la radio et une imprimerie Agfa pour un coût de 38 000 000 de F CFA.

En outre, 14 000 malades du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, des patients des infirmeries de la prison de Bolé femmes/mineurs, 300 enfants de l’Amaldeme ont bénéficié de la largesse de la Fondation, qui a également contribué au dépistage de 66 606 femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Concernant l’éducation numérique, la Fondation, dans sa volonté d’assurer l’égalité des chances, a favorisé le déploiement de 105 écoles numériques au profit de 60 000 élèves à travers tout le pays. Elle a aussi fait bénéficier à 1200 femmes les avantages de 10 maisons digitales.

Pour ce qui est de l’éducation classique, un budget de plus de 80 millions de F CFA a été mobilisé pour la réalisation et la rénovation d’infrastructures ayant bénéficié aux 20 000 habitants de Kabara (village situé à 15 km de Tombouctou).

Sur le même volet, les responsables de la Fondation affirment avoir accompagné la 9e édition du Concours national d’orthographe et de lecture, la 1re édition du concours “Ma thèse en 180 secondes”, le concours d’excellence du Club Unesco sur les sciences entre lycées de Bamako en plus de la prise en charge des frais de scolarisations de 1167 enfants démunies de Bamako et des régions.

Dans son élan de solidarité, la Fondation Orange-Mali indique avoir soutenu la protection civile avec un don de cartes carburant, pour les camions et ambulances, d’une valeur de 4 000 000 F CFA en plus d’un appui de 3 000 000 F CFA à la Pouponnière. Durant le mois de ramadan, un don record d’une valeur de 60 000 000 F CFA a été fait aux personnes nécessiteuses.

Considérée comme un facteur de développement, la culture n’a pas été laissée dans les oubliettes par la Fondation Orange-Mali. Elle affirme avoir soutenu beaucoup d’activités culturelles à travers le pays. Il s’agit notamment de la 4e édition du Festival Arts-Femmes, le Festival Didadi de Bougouni, le Festival international de Do, Handi Festi international, etc.

Au cours de la cérémonie de présentation du bilan, plusieurs partenaires présents ont fait des témoignages. “L’hôpital de district de la Commune IV est aujourd’hui une référence en matière de radiographie, d’ophtalmologie grâce aux équipements de dernière génération offerts par la Fondation Orange-Mali. Nous espérons le renforcement de nos liens de collaboration en vue de permettre aux populations de continuer de bénéficier de la largesse de la Fondation”, a témoigné le médecin chef Abdoul Razak Dicko.

Pour l’année qui vient de commencer, la Fondation compte accentuer ses efforts sur l’axe de la santé. Sur ce volet, elle compte réaliser une unité de dialyse pour un coût estimatif de 300 millions de F CFA.

Cissouma

Commentaires via Facebook :