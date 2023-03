Forever dans notre vie Mali : La seconde édition de la JDR de l’équipe FDNV a tenu toutes ses promesses

Après le grand succès de la première édition de leur «Journée de Découvertes et de Reconnaissance» (JDR) le 26 novembre 2022, Soukeyna Diop (Manager Senior à Forever) et ses partenaires de l’équipe «Forever Dans Notre Vie» (FDNV), viennent d’en tenir la 2e édition. C’était le samedi 25 février 2023 au Mémorial Modibo Kéita de Bamako. Et une fois de plus, le succès était au rendez-vous car Soukeyna et sa team, en professionnels, ont tiré les enseignements de la première édition pour enrichir la seconde. Les nombreux invités et partenaires venus d’horizons différents et la hiérarchie de Forever (de Bamako et de Dakar) ont apprécié !

«Comme pour la 1ère édition, les managers Aminata Diabaté, Mory Diarrassouba Simbé, Mamadou Kanté et Issa Konaté se sont associés à ma vision pour mener à bien cette belle aventure unique en son genre au Mali destinée à créer un cadre de retrouvailles pour les partenaires de FDNV, à reconnaître et à célébrer le travail qu’ils ont réalisé depuis le mois de novembre 2022 et à partager avec le public notre joie de travailler en équipe». Des partenaires et des invités sont venus spécialement de Koutiala, de Ségou, de Kéniéba… (des localités situées à des distances entre 240 et 430 km de Bamako) pour assister à cette JDR, partager leur enthousiasme pour Forever et renouveler leur confiance en l’équipe FDNV.

Présentation du projet d’entreprise (PPE) ; reconnaissance des qualifiés à de nouveaux grades du plan de rémunération de Forever de décembre 2022, janvier et février 2023 ; remise des récompenses aux vainqueurs des challenges lancés par les Managers de l’équipe, retour sur l’expérience de La Semaine Des Bâtisseurs Ouaga 2023 (SDBO23) ; découverte du Mini Kit Détox, partages de témoignages sur les bienfaits des produits et sur l’opportunité offerte par Forever, jeux de questions-réponses avec de nombreux cadeaux à la clé… Tel était le menu proposé à l’assistance pour cette seconde édition.

«Cette seconde édition nous a donné l’occasion de vivre des moments exceptionnels de joie, de bonne humeur, de célébration ainsi que d’apprentissage. Elle a aussi permis à nos invités et à beaucoup de partenaire Forever de découvrir les produits et l’efficacité du tout nouveau Mini Kit Détox pour un confort digestif optimal présenté par le Dr Aly dit Agali Wélé», nous a confié Soukeyna, comme elle aime qu’on l’appelle simplement.

Les participants au séminaire de la SDBO23 de janvier et qui en sont «revenus totalement transformés et boostés à bloc», ont également partagé cette formidable expérience avec le public. Et Soukeyna d’ajouter, «nous avons rit, appris, dansé, admiré et applaudi les formidables accomplissements de nos partenaires ayant accédé à un nouveau grade car c’est du travail abattu qui mérite d’être célébré».

Treize Animateurs Adjoints (AA) et 2 Animateurs (A) ont été reconnus. Le nombre de FBO (entrepreneur Forever) non encore Managers ayant réalisés 4CC et 5CC actifs mensuels s’étoffe, indiquant qu’ils sont de plus en plus nombreux à embrasser activement cette activité que la majorité fait à temps partiel. Ils ont tous reçus en cadeaux les produits Forever promis par leurs Managers dans le but de les encourager à poursuivre leurs efforts.

Le challenger émérite a été Dr Aly dit Agali Wélé qui a relevé tous les challenges lancés depuis décembre. Il repart donc, en plus des autres cadeaux, avec un PACK C9 d’une valeur actuelle de 90 500 F CFA offert par Soukeyna. «Nous avons partagé notre amour de la merveilleuse aventure Forever que nous vivons au quotidien avec une salle remplie en grande majorité par des invités et ceux-ci autant que les partenaires FBO se sont pris au jeu c’était formidable de les voir attentifs lors des présentations et enjoués lors des jeux de questions-réponses», souligne le Manager Senior à Forever. Au finish, reconnaît le leader du groupe FDNV sans fausse modestie, ce fut «une magnifique expérience».

L’événement a enregistré la présence effective du Directeur de Forever Mali, M. Aboubacar Dienta, positivement marqué par le grand nombre des invités présents et de quelques Managers et FBO d’autres lignées dont un Animateur Adjoint a été décoré. «C’était vraiment une belle réussite. Je pense qu’on peut dire, sans se tromper, qu’ils ont fait bien mieux que la 1ère édition», a reconnu un participant.

Au vu de ce succès, Soukeyna est consciente que l’équipe FDNV est en train d’écrire son histoire d’une très belle manière. «Nous devons concrétiser toute cette belle énergie en accueillant plus de personnes au sein de FDNV et en enregistrant plus de qualifications qui seront célébrées officiellement le 13 mai prochain lors de la Success Day (SD) de Forever Mali».

La réussite de cette initiative originale et créative qu’est la JDR leur a valu les félicitations et les encouragements de M. Mamadou Thioub, Directeur Forever Zone Sénégal (qui regroupe 6 pays dont le Mali) et du Directeur de Forever Mali. «Félicitations pour cette belle cérémonie… Tous nos encouragements aux récipiendaires. Vous constituez à coup sûr une belle équipe pour construire l’avenir de Forever Mali», a salué M. Thioub qui met déjà la barre assez haut pour les prochains événements du genre.

Mais, Soukeyna et son équipe n’ont pas peur des défis. «Cela nous motive à redoubler d’efforts, à faire preuve de plus de créativité et à renforcer notre esprit d’équipe pour continuer d’avancer unis sur la bonne voie et tenir nos engagements. Nous voulons que le Marketing de Réseau porté par Forever Living Products qui a 45 années d’expérience à travers le monde soit toujours mieux compris et plus apprécié dans toutes ses dimensions chez nous au Mali car c’est un des meilleurs moyens actuels pour permettre à des personnes de toutes catégories et notamment des plus ordinaires de réaliser des choses extraordinaires», a-t-elle souligné.

Et de rappeler, «le slogan de FDNV, On avance ou on avance, n’est pas qu’une suite de mots. C’est pourquoi les résultats de nos actions doivent réellement et concrètement montrer que nous avançons». Et Soukeyna de conclure en remerciant «toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour faire de cette 2e édition une si belle réussite : Félicitations à l’équipe d’organisation qui accompagne les Managers, félicitations aux membres de FDNV et un grand et sincère Merci à tous nos invités et aux équipiers d’autres lignées qui ont participé à notre JDR» !

La seconde édition de la JDR de l’équipe FDNV a donc tenu toutes ses promesses. A noter que le 13 mai prochain sera célébré le 45e anniversaire de la création de FOREVER LIVING PRODUCTS INTERNATIONAL, une société de valeur sûre et fiable.

Aïssata Bâ

