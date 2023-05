Dakar, la capitale sénégalaise a abrité du 1er au 6 mai 2023 la 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF 2023) sous le thème : “La transition des économies informelles vers les économies collectives et durable pour les territoires”. Le Mali est présent à ce grand rendez-vous de l’ESS par 25 caravaniers constitués des jeunes et femmes entrepreneurs et membres d’organisations de la société civile.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le lundi 1er mai dernier, à la place du Souvenir africain à Dakar sous la présidence de Victorine Anquediche N’Dèye, ministre de Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire du Sénégal, accompagnée par Barthélemy Dias, maire de la ville de Dakar, Pierre Hurmic, maire de Bordeau et président du GSEF, ainsi que plusieurs acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS).

Le Global Forum for Social and Solidarity Economy (GSEF) est une organisation internationale de gouvernements locaux et de réseaux de la société civile engagés dans la promotion de l’ESS en tant que moyen de parvenir à un développement local inclusif et durable. En juillet 2022, le GSEF regroupe 86 membres en provenance de 37 pays sur les cinq continents, dont 32 gouvernements locaux, 38 réseaux de l’ESS et d’organisations de la société civile. Il est également observateur auprès de l’UN Inter-Agency Task Force on Social an Solidarity Economy (UNTFSSE).

Le forum s’attache à répondre à ses visées une programmation ambitieuse qui s’articule autour de plusieurs temps forts : les 1er et 2 mai, un Pré-forum Jeun’ESS reconnaissant la participation des jeunes à cette économie de l’avenir, créatrice d’emplois décents, et ses nouvelles opportunités pour les jeunes de tous les territoires. Le 3 mai, Pré-forum Femm’ESS, une journée dédiée au rôle vital des femmes au sein des structures et entreprises de l’ESS et enfin les 4, 5 et 6 mai, le Forum principal, construit autour d’une question centrale déclinée en 7 thématiques, poursuit 2 principaux objectifs.

Cette 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, accueille pour la première fois en Afrique, regroupe plusieurs milliers de personnes venues de tous les continents pour trois journées d’échanges et de dialogue politique précédées par deux pré-forums. Une mobilisation qui prend une dimension particulière dans le contexte de reconnaissance internationale du rôle de l’ESS par les Nations unies le 18 avril 2023.

Dans son discours, le Maire de Dakar a souhaité que la jeunesse africaine soit encouragée et accompagnée. “Nous souhaitons à ce que les jeunes soient encouragés et accompagnées dans la création d’entreprises, notamment dans le digital, l’agro business, les mécanismes d’accès aux financements. C’est pourquoi, je souhaiterais au sortir de ce forum de Dakar, que nous puissions offrir à la jeunesse du monde 20 millions d’opportunité à savoir : la formation, d’éducation et le financement afin d’atteindre les objectifs de développement durables 2023”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, la ministre de Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire du Sénégal, a félicité et rassuré aux organisateurs pour l’accompagnement du président Macky Sall pour la réussite de ce grand événement économique. «La position de ministre me conduit naturellement à m’adresser aux jeunes car, les entrepreneurs solidaires jeunes se retrouvent dans tous les segments de l’ESS. Vous y êtes pour incarner les innovations ; vous y êtes pour entreprendre solidairement ; vous y êtes pour démocratiser l’entreprenariat ; vous y êtes pour démontrer que créer des richesses tout en poursuivant des finalités sociétales et environnementales, c’est tourner le dos à l’élitisme ; vous y êtes pour faire société ; vous y êtes pour demeurer la force de l’espoir sur le chemin de sociétés solidaires, entreprenantes et arcboutées à la justice sociale et économique. Les jeunes du monde sont actifs dans la vie associative dans leur pays et à l’international, or, l’ESS signifie «s’associer pour entreprendre autrement» selon la formule de Paule Demoustier. Vous y êtes au cœur de l’entreprenariat collectif dans les coopératives, les mutuelles, l’économie populaire, et dans les associations entre entreprenantes et responsables”, a-t-elle laissé entendre.

Mahamadou Traoré, envoyé spécial à Dakar

