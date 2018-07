Le mardi 3 juillet 2018, s’est tenue une réunion de conciliation entre le Syndicat des administrateurs civils (SYNAC), le Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (SYLTMAT) et le Gouvernement. A l’issue de la rencontre il a été convenu et arrêté ce qui suit : Le SYNAC et le SYLTMAT acceptent l’offre du gouvernement d’une grille salariale commençant à l’indice 460 et finissant à l’indice 1210.

« Cette grille sera annexée à la loi portant statut du corps préfectoral dont le projet a été approuvé par le Gouvernement le 2 Mai 2018 et qui sera adopté par Ordonnance avant la fin de l’année. La transposition dans la nouvelle grille se fera de classe à grade (Exemple : Classe exceptionnelle 3èechelon Hors grade 3èéchelon) », indique le protocole d’accord signé par les parties.

Ce protocole d’accord stipule que le SYNAC et le SYLTMAT acceptent que les primes et indemnités à allouer aux membres du corps préfectoral soient négociées ultérieurement. Il ressort de ladite réunion que le présent protocole d’accord produira ses effets financiers à partir de janvier 2019. Pour rappel, les syndicats étaient en grève depuis le 25 juin 2018 pour l’amélioration de leur condition de vie et de travail.

