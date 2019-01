42 agents de la Gendarmerie Nationale du Mali après des bons et loyaux services rendus à la nation malienne ont fait valoir leur droit à la retraite le Mardi 08 Janvier 2019 lors d’une cérémonie d’adieu dans les locaux de l’Ecole de la Gendarmerie sous le commandement du Directeur général adjoint de la gendarmerie et en présence du Directeur General de la gendarmerie et devant plusieurs agents venus témoigner leur reconnaissance envers les ainés.

Après plus de 30 pour certains et 40 ans de service et même plus pour certains l’heure de la retraité a sonné pour ces valeureux agents de la gendarmerie du Mali. La Direction de la gendarmerie et leurs compagnons ont bien voulu organisé une cérémonie pour rendre hommage aux valeureux gendarmes pour service rendu à la nation malienne. Ces hommes qui ont toujours œuvré pour l’essor du Mali en le protégeant contre les multiples dangers. Le colonel Boukary Kodjo Directeur général adjoint de la gendarmerie a salué les sacrifices consentis par les agents qui s’apprêtent à faire valoir leur droit à la retraite, des agents qui selon lui ont déployé beaucoup d’effort pour le Mali et qu’en ce jour que toute la nation leur ai reconnaissant. « Chacun de vous à mener des actions mémorables pour le Mali. Cette retraite ne constituera pas un mur entre nous et sachez que nous continuerons le chemin ensemble » a-t-il manifesté. Kodjo a signalé que c’est des agents valeureux qui ont durant leur carrière tout donné au corps et au Mali ce qu’il attendait d’eux. Ils peuvent se considérer à la retraite mais nous avons toujours besoin d’eux et on n’hésiterait point à frapper à leur porte afin qu’ils inculquent leur savoir à la jeune génération a-t-il-dit. Il a exhorté les jeunes à s’inspirer de l’exemple de ces agents qui au cours de leur activité ont rehaussé l’image du corps. Le colonel major Bourama Sabaly Koné a au nom des agents qui s’apprêtaient à ôter l’uniforme de la gendarmerie nationale signalé que c’est trois sentiments qui les animent à savoir la joie, la tristesse et l’émotion. « La joie pour service rendu à la nation durant la carrière, la tristesse de laisser derrière nous ceux avec qui nous avons collaboré durant des années et l’émotion en faveur de ceux avec qui ils ont commencé le long chemin mais qui sont tombés en cours de qui n’ont pas eu la chance de vivre ces moments » regrette-t-il. Le colonel major Koné a exprimé qu’ils sont ravis de l’honneur qui leur a été fait par l’Etat via la Direction générale de la gendarmerie et qu’ils resteront toujours au service de cet Etat à qui ils doivent tout. Des attestations accompagnées de chèques ont été remis aux retraités afin de leur permettre d’entamer leur nouvelle vie dans la gaieté.

Moussa Samba Diallo

