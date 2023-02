Gestion de crises et catastrophes : Les gouverneurs des régions et du district de Bamako formés

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, a présidé, à l’École de Maintien de Paix, Me Alioune Blondin Bèye, la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de formation des Gouverneurs de régions administratives du Mali sur le Guide pratique de gestion de crises et catastrophes.

C’était en présence du Directeur de l’École de Maintien de Paix Me Alioune Blondin Beye, le Colonel Souleymane Sangaré, du représentant du Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, et de la Cheffe de Mission EUCAP-SAHEL Mali, Maja Zverdroup.

Dans son discours introductif, le Directeur de l’EMP-ABB a souhaité aux participants, la cordiale bienvenue dans son institution, Centre international d’excellence, avant de rappeler le contexte dans lequel se tient cette formation de haut niveau, fruit d’un partenariat entre l’EMP-ABB, l’EUCAP-Sahel Mali, le CECOGEC et l’UNITAR.

Selon lui, cette formation s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et du renforcement de capacités des cadres impliqués dans la chaîne de gestion des crises sur le Guide pratique de gestion de crises et catastrophes. Et d’ajouter que cette démarche cadre parfaitement avec la vision stratégique de son institution.

À sa suite, la Cheffe de Mission d’EUCAP-Sahel Mali dira que son organisation soutient activement la conception, la création et le développement de la capacité des autorités maliennes à faire face aux situations de crises et de catastrophes. Il s’agit, selon elle, des événements qui perturbent la vie sociale, politique, sécuritaire et sanitaire et qui menacent l’intégrité de la vie humaine et l’environnement. “Dans un souci d’harmonisation, de sensibilisation et de création d’une doctrine unique qui a vocation de constituer le cadre civil malien en gestion de crises et de catastrophes, EUCAP-SAHEL Mali a initié en Mai 2019, en étroite collaboration avec les experts du département de la Sécurité et de la Protection civile et du CECOGEC, l’élaboration du Guide pratique de gestion des crises et de catastrophes à l’usage des autorités et des plans d’intervention d’urgence. Cette doctrine unique de gestion civile de situations de crises et de catastrophes constitue désormais le guide de tous les acteurs et intervenants de vos départements, services et unités”, a-t-elle conclu.

Pour sa part, le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, dira que cette formation, traduit, sans nul doute, la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de la Transition de disposer d’un instrument adapté, permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité, au bénéfice des populations. Il a rappelé que le Centre de Gestion des Crises et Catastrophes est l’outil opérationnel du Comité interministériel de gestion de crises et catastrophes. Car, selon lui, sous l’autorité du Premier ministre, le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile coordonne les moyens engagés pour la gestion de crises et catastrophes.

Aussi, dira-t-il, ce séminaire qui regroupe les chefs de l’exécutif régional, a pour objectif principal de renforcer les capacités de leadership dans la coordination et la gestion des crises et catastrophes, et plus spécifiquement : l’amélioration des connaissances sur la gestion des crises et de catastrophes en particulier et la sensibilisation dans celle-ci, conformément aux dispositions du plan ORSEC.

Pour conclure, le Général Daoud Aly Mohammedine a adressé ses sincères remerciements à l’ensemble des partenaires, en l’occurrence l’EMP-ABB, UNITAR, et EUCAP-Sahel Mali qui œuvrent inlassablement auprès du gouvernement pour le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.

Boubacar PAÏTAO

