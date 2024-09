Gestion des inondations au Mali : Plus de 1000 éléments et moyens roulants de la protection civile mobilisés

Lors de la 9ème réunion hebdomadaire de la Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes (PNRRC), la Direction Générale de la Protection Civile a annoncé qu’elle a mobilisé plus de mille éléments et des moyens roulants pour faire face aux inondations enregistrés dans plusieurs régions du Mali.

La réunion de la Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques et Catastrophes (PNRRC) a lieu dans les locaux de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). Elle était présidée par le Colonel sapeur-pompier, Badra Alioune SISSOKO, représentant le Directeur Général de la Protection Civile. Et en présence d’autres responsables tels que le Médecin Colonel sapeur-pompier Kolado MAÏGA, Coordinateur du Centre national des opérations d’urgence (CNOU), du Médecin Colonel sapeur-pompier Cheik Fanta Mady KONÉ, point-focal RRC, et les représentants des structures membres de la plateforme ainsi que les partenaires nationaux et internationaux. Cette réunion a permis de faire le point de la situation des d’inondations, les réponses apportées et le suivi des recommandations de la dernière réunion de la Plateforme.

Il ressort de la présentation de la Sous-direction des Opérations de Secours de la protection civile que le Mali a enregistré 124 cas d’inondation enregistrés dans 17 régions et le District de Bamako, 70 cas d’’effondrements dans 09 régions et la capitale ; 4 cas d’électrocution par la foudre ; 4 cas de vents violents et de tempêtes de sable. Au niveau national, un nombre important de personnes a été touché, avec 11 500 ménages sinistrés soit 69 000 personnes touchées, dont 19 702 hommes, 18 593 femmes et 30 705 enfants. On dénombre 104 blessés et malheureusement 33 décès. La région de Ségou demeure la plus impactée avec un nombre total de sinistrés évalué à 34 333 personnes touchées.

En réponse à ces inondations, la protection civile malienne s’est distinguée par l’évacuation de personnes dans les zones à risque, la mise en place des piquets d’intervention rapide au niveau de toutes les Directions Régionales afin d’apporter des réponses avec promptitude aux inondations. S’y ajoute à l’identification des sites d’hébergement des sinistrés, des campagnes de sensibilisations dans les médias et sur les réseaux sociaux sur les alertes météorologiques en temps opportun.

En bref, la protection civile malienne a mobilisé 1000 éléments et des moyens roulants pour faire face aux inondations. Ce dispositif se poursuit avec les opérations d’évacuation et de mise en sécurité de sinistrés, continue de renforcer davantage toutes les mesures de sensibilisation, de réponse et d’assistance à l’endroit de la population. Les responsables de la Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques de catastrophes disent rester mobiliser dans sa mission régalienne de coordination des efforts et du renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles. Surtout que le bulletin hebdomadaire de l’agence nationale de prévision météorologique de Mali météo a prévu cette semaine des nouvelles activités pluvio-orageuses intenses à modérées sur l’ensemble du territoire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :