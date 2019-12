A peine élu à la tête du Haut Conseil Islamique Malien (HCIM) le dimanche 21 avril 2019, Chérif Ousmane Madani Haidara à travers l’Etat malien a reçu une subvention en deux tranches pour le fonctionnement de l’Institution qu’il a la charge aujourd’hui.

Créée en janvier 2002 le HCIM regroupant associations et leaders religieux est chargé de faire l’interface avec les autorités. Aujourd’hui cette institution religieuse a pu s’imposer à travers ses prises de décisions contre les différents gouvernements du Mali.

La Commission du bureau de contrôle national du Haut Conseil Islamique, l’instance de contrôle de l’institution dirigée par le Cheick Soufi Bilal Diallo qui dès la prise de fonction de Cherif Ousmane Madani Haidara avait exigé la transparence dans la gestion des fonds alloués par l’Etat malien est acceptée par le nouveau patron.

Aujourd’hui, la Commission de contrôle est confrontée à la non collaboration de certains membres du bureau exécutif par rapport à l’état financier et matériel du HCIM qui depuis plus de quatre mois sont à couteaux tirés. Suite à cela, une commission restreinte a été mise en place le samedi 28 décembre dernier pour rencontrer le Président Haidara dans le but de dénoncer la mauvaise gestion de l’institution et le non-respect des textes. Car selon les membres de la commission de contrôle, il est important dans l’intérêt et le respect des lois établies par les musulmans de faire la transparence des fonds alloués.

Selon les membres de la commission de contrôle que nous avons joint, nous laisse croire après l’élection de Haidara à la tête du HCIM, l’Etat du Mali a fait un premier transfert de 100 000 000FCFA ensuite suivi de 50 000 000FCFA pour le fonctionnement de l’institution malheureusement certains membres du bureau utilisent ces fonds à d’autres fins. C’est ainsi, la commission va exiger l’audit des 150 000 000 FCFA versés par l’Etat courant 2019 et aussi un audit complet de sa création à nos jours ou bien ils seront obligés de faire appel au Bureau du Vérificateur Général …

Affaire à suivre

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

