Incidents Sécuritaires à la frontière Guinéo-Malienne : L’ambassadeur Sekouba Donsoba Kouyaté à Kouremalé Guinée pour sensibiliser les populations

Après les séries d’attaques des bandits armés assimilables à des attaques terroristes à la frontière Guinéo-Malienne à Kourémalé dans la préfecture de Siguiri, Son Excellence Sékouba Donsoba Kouyaté, ambassadeur itinérant des Arts et de la Culture de la République de Guinée de passage à Kourémalé la semaine dernière s’est entretenu avec le commandant de la gendarmerie de la dite localité et quelques notabilités de la préfecture pour leur expliquer l’importance de la paix, de la cohésion sociale et surtout les liens historiques existants entre les deux pays frères. Au cours des échanges le colonel Mingos Sylla, commandant du camp de la gendarmerie de Kouremalé et non moins membre du CNRD a rassuré l’hôte du jour de la collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité de la Guinée et celles des FAMa pour l’apaisement de la situation à la frontière. Cette initiative de Donsonba a été appréciée à sa juste valeur.

Qui joue à la diversion entre le Mali et la Guinée ? Depuis quelque temps des attaques à bandits armés assimilables à des attaques terroristes se multiplient au niveau des villages frontaliers Kouremalé Mali et Kouremalé Guinée. A qui profite ce crime ? La réponse à cette question taraude les esprits. A cet effet, le 14 janvier 2025, selon les sources sécuritaires aux environs de 21 heures coté Kourémalé Guinée les autorités sécuritaires ont été informé par un certain Mamady Doumbia, gérant d’un café d’une attaque des bandits armés contre M. Fousseny Condé, domicilié au quartier Kénégalibougou quand l’équipe de col. Mingos s’est rendue sur les lieux, il s’agissait d’un bandit armé opérant sur une moto de marque Huajin couleur rouge qui a fui vers le Mali. Et quelques jours après, soit le 18 janvier 2025 aux environs de 20 heures, un autre motard est certainement la même personne. Cette fois ci les tirs sont venus du coté Kouremalé Mali vers Kouremalé Guinée. Un individu sur une moto aurait tiré à bout portant sur un dozo ou chasseur traditionnel entraînant sa mort sur place et le bandit a disparu dans la nature. N’eut été la vigilance et le professionnalisme des hommes de colonel Mingos cette attaque allait créer une vive tension entre les populations des deux Kourémalé. Mais la contraction a été vite maîtrisée grâce à la sensibilisation des FDS et la collaboration entre les forces armées des deux pays. Selon le col. Mingos, depuis ce jour, une plateforme d’information a été mise en place entre les FAMa et les FDS guinéenne et des patrouilles mixtes se font ensemble au niveau des deux frontières. C’est pourquoi, la dernière attaque du vendredi 21 février 2025, qui s’est produite aux environs de 13 heures côté Kourémalé Mali chez un vendeur d’or, Oumar Kamissogo, a été un échec. Bilan de l’attaque, à fait trois assaillants neutralisés et les deux autres seraient en fuite cette fois ci vers la Guinée. C’est pour toutes ces raisons pour apaiser la situation sécuritaire et social que son excellence Sékouba Donsoba Kouyaté, originaire de Siguiri a invité les autorités guinéennes et maliennes et les populations à se donner la main pour barrer la route aux forces obscures. Car selon lui, le Mali et la Guinée font un seul pays et une seule nation en témoin ce 11 mars 2025 vers 11 heures près de 300 camions remorques des FAMa ont franchi la frontière guinéenne destination port de Conakry pour embarquer les armements et munitions pour l’armée malienne. Donc quel qu’en soient les problèmes le Mali et la Guinée sont condamnés à vivre ensemble dans la paix et la cohésion a-t-il conclu. Le même exercice a été fait du côté Mali aussi.

A.B.D, envoyé spécial

Siguiri : installation du chef de village de Séké Nafadji sous la supervision de Sékouba Donsoba Kouyaté

Le vendredi 7 février 2025 a eu lieu la cérémonie officielle d’installation du Chef de village de Séké Nafadji sous la supervision de son excellence Sekouba Donsoba Kouyate en présence du représentant du préfet de Siguiri M. Keita.

Apres la validation de la liste du district de Nafadji dans la commune rurale de Doko par le Gouverneur de Kankan, le préfet a mandaté son DMR, M. Keita en compagnie de Sekouba Donsoba Kouyaté et une forte délégation avec un détachement militaire pour l’intronisation du nouveau chef de village et ses conseillers. Cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive.

Séké Nafadji est un village situé à une quarantaine de kilomètres de Siguiri, Youssouf Camara est le nouveau chef du village Séké Nafadji depuis la semaine dernière. La cérémonie officielle de son installation avec les membres de son bureau ou conseillers s’est déroulée le vendredi sur la place publique du village à travers une réception grandiose qui a vu la sortie et la déambulation des masques sacrés de la contrée. Selon le représentant du Préfet de Siguiri, M. Keita après la validation de la liste de Youssouf Camara par les autorités compétentes, le préfet de Siguiri l’a désigné sous la supervision de son Excellence Sekouba Donsoba Kouyaté pour installer officiellement le nouveau chef de village et ses 11 conseillers. Que sont Youssouf Camara, Somory Traoré, Mouctar Camara, Sekou Boukary Danwo, Amadou Traoré, Tenen Sayon Camara, Kani Youssouf Camara, Nouhan Camara, Bandjou Danwo, Naregnouma Camara et Siradi Magassouba. Après leurs installations des conseils ont été prodigués de part et d’autre et bénédictions et prières ont été formulées par les autochtones pour les envoyer à leur nouvelle mission.

