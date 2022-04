Pour souscrire à un contrat d’assurance automobile et motocycle facilement sans se déplacer, Sanlam-Mali, une compagnie d’assurance, vient d’apporter une solution innovante à ses clients qui désirent gagner du temps. Il s’agit de la création d’une plateforme de souscription en ligne dénommée «Agence digitale». En 5 minutes, vous pouvez souscrire à partir de votre bureau, maison, commerce et avoir votre contrat d’assurance en 30 minutes, qui vous serez livré sur place partout à Bamako, sans frais. Cette information a été livrée à la presse par Bikiry Makanguilé, directeur général de ladite société, au cours d’une conférence de presse tenue le mercredi 30 mars, dans leurs locaux.

Selon le directeur général de Sanlam-Mali, ce lancement est l’accomplissement d’une promesse faite au moment du changement de nom de la société. Pour rappel, ils avaient promis d’apporter des innovations dans les offres de leurs produits. L’agence digitale est une solution alternative à l’agence physique classique.

À l’en croire, il y a deux manières d’aborder cette plateforme. « C’est le double digital ; vous êtes à la maison où vous vous souscrivez sur place, vous faites toute la formalité choisie. L’offre la mieux adaptée à vos besoins, à la durée que vous souhaitez et à votre budget. On vous laisse la main pour choisir ce que vous voulez. Et vous validez», a-t-il expliqué.

À ses dires, l’offre de livraison n’est valable qu’à Bamako pour l’instant, mais la souscription peut se faire étant à n’importe où (l’intérieur du pays ou ailleurs) à condition que vous aillez quelqu’un à Bamako qui ira le récupérer pour vous.

D’après Makanguilé, l’un des avantages de l’agence digitale est aussi que souvent beaucoup de gens se lèvent le matin et se rendent compte qu’ils n’ont pas d’assurance. Et ils prennent le véhicule non assuré pour aller prendre l’assurance. «Donc, quand on sait que l’assurance est finie, au lieu de prendre le risque de sortir avec ce véhicule non assuré, cette plateforme vous donne la possibilité de le faire étant à domicile et vous faites livrer avant de bouger », a-t-il dit.

D’après lui, cette procédure vient compléter leurs offres ; les agences physiques demeurent et continueront de rendre service. «Ceux qui ne maîtrisent pas le digital ne sont pas obligés d’utiliser cette plateforme. Ils continuent avec la méthode classique, en se déplaçant pour venir souscrire, signer son contrat et payer et repartir. La solution digitale n’est pas venue pour remplacer la méthode classique. Mais pour répondre aux besoins d’une frange de la population qui souhaite gagner du temps et qui maîtrise les outils digitaux. Une offre destinée à une partie du clientèle qui n’a pas beaucoup de temps», a-t-il précisé.

Pour Alou Tall, directeur des opérations et du développement, jusqu’à preuve du contraire, il n’a pas vu une agence digital axée sur la commercialisation de l’assurance. Pour lui, c’est une innovation, une première en termes de distribution dans le secteur de l’assurance. Par rapport à la confidentialité des données, il dira que la confidentialité est bien garantie au niveau de la plateforme, les données restent personnelles. Seule la compagnie d’assurance Sanlam a la possibilité de les exploiter. « Il y a un espace personnel qui est créé. Nous avons de regard pour la protection des données à caractère personnel. Ce qui fait que la plateforme est conçue de telle manière que chacun est unique dans son domaine, avec ses informations auxquelles les autres utilisateurs n’ont pas accès », a-t-il rassuré.

En terme d’avantages, il a ajouté que l’objectif de Sanlam, c’est d’innover. On innove pour résoudre un problème, satisfaire un besoin. Donc aujourd’hui, pour eux, la digitalisation est en train de prendre de l’ampleur. Et en tant que compagnie d’assurance, c’est leur devoir de donner des solutions aux clients selon les services que les assurer espèrent avoir.

«Il y a des gens qui sont dans les situations très compliquées. Ils arrivent à se libérer difficilement dans la journée pour leur souscription. C’est une solution pour eux, on a la possibilité à partir de son bureau, sa boutique d’actionner la plateforme, de faire une souscrire sans autant se déplacer et se faire livrer les attestations d’assurance sur place », a-t-il indiqué.

Avec l’agence digitale, c’est économiser le temps de trajet pour rallier l’agence physique pour la souscription, surtout avec les embouteillages. Par ailleurs, il a expliqué qu’il y a aussi l’aspect sécurité, au niveau du paiement, avec moins de circulation avec l’espèce. Les opérations financières avec l’agence digitale sont sécurisées. Au lieu de se déplacer avec l’espèce pour faire l’opération, les clients ont la possibilité d’utiliser les nouveaux moyens de paiement mobile et digital dont UBA money, les cartes bancaires, Orange money et autres moyens associés à la plateforme. Où payer à la livraison.

«Pour Sanlam, c’est donner aussi satisfaction à une frange de la population qui conçoit la digitalisation comme le meilleur moyen de transaction», a-t-il laissé entendre.

«Pour la souscription: tapez le lien de l’agence sur le moteur de recherche agencedigitale-sanlamml.com, vous aurez l’interface, cliquez sur assurance automobile, vous verrez un bouton souscription et vous cliquez dessus, il vous envoie des étapes à remplir selon vos choix et besoin. Ce sont les mêmes informations demandées, en rapport avec votre véhicule et votre information personnelle pour créer son espace client, quand vous souscrivez en assurance au niveau de l’agence. Après avoir renseigné les étapes, vous validez. Elle ne prend pas plus de cinq minutes et en 15 minutes vous avez votre assurance…», a démontré Aoua Ly, employée de la société.

Pour plus d’information, contacter les numéros suivants: 74541718/66883637/66731013.

Moussa Sékou Diaby

Commentaires via Facebook :