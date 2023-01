INPS : la direction générale magnifie ses cadres retraités

La Direction générale de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) a célébré le 19 janvier 2023 des cadres qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2021 et 2022. Ils étaient huit à recevoir les hommages du Directeur général M. Ousmane Karim Coulibaly et de ses collègues pour de loyaux services rendus à l’Institut.

Il s’agit de Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ex-directrice des Affaires juridiques et du contentieux ; actuellement ministre de l’Education nationale, Mme Coulibaly Assitan Traoré, ex-conseiller du Directeur général, Moussa Toumani Diakité, ex-directeur de l’Audit interne ; Cheickna Soumaré, ex-directeur du Recouvrement des cotisations et du contrôle des employeurs ; Oumar Sarr, ex-directeur financier comptable ; Ibrahim Tabagor, ex-inspecteur général ; Souleymane Dossé Traoré, ex-directeur des Affaires juridiques et du contentieux ; Seydou Siaka Diarra, ancien directeur général adjoint.

Cette cérémonie d’adieux a réuni l’ensemble des agents de la Direction générale et des services décentralisés. Elle a été marquée par plusieurs interventions, à savoir celle du Directeur général, du délégué des cadres admis à la retraite et de celui de Rokiatou Touré, directrice des relations extérieures.

Le DG Ousmane Karim Coulibaly, dans son propos, a félicité ces différents cadres dont chacun comptabilise plus de 35 ans de carrière pour les services loyaux rendus à l’INPS.

Pour relever les défis actuels de la Caisse, le DG a sollicité le concours de tous, y compris les anciens de la boîte qui jouissent d’une expertise inégalée. Avant de saluer l’acte de solidarité qui a toujours prévalu dans le service. Pour le premier responsable de l’INPS, « les portes resteront grandement ouvertes à ces valeurs cadres restées toujours fidèles à l’INPS ».

« Nous sommes une des plus grosses caisses de la sous-région, qui peut se targuer des recettes à hauteur de souhait. Ce résultat est le fruit des efforts de l’ensemble des travailleurs, des cadres, et des anciens », s’est félicité le DG Coulibaly. Il a profité de l’occasion pour renouveler ses vœux de nouvel an à tous les travailleurs ainsi qu’aux retraités de l’Institut.

Il a invité tous les agents de l’Institut à redoubler d’efforts pour cette nouvelle année en vue de rehausser le taux des assurés de la boîte qui est de seulement 5%. Un taux jugé très faible face au ratio de travailleurs fournis par la dernière étude actuarielle. « Le défi, c’est aujourd’hui d’assurer la quasi-totalité des Maliens », a déclaré le DG Ousmane Karim Coulibaly.

Le délégué des cadres des partants à la retraite, Monsieur Seydou Siaka Diarra, a, au nom de ses collègues admis à la retraite, pris la parole pour remercier la Direction générale pour l’organisation de cette cérémonie combien significative pour eux après de loyaux services rendus au nom de l’Institut aux assurés.

« Nous apprécions à sa juste valeur la marque d’attention que vous avez bien voulu porter sur nous en organisant cette cérémonie à notre honneur pleine de solidarité, d’amitié et de reconnaissance ; cela ne nous surprend guère, c’est plutôt le contraire qui nous aurait surpris », a indiqué Monsieur Diarra.

Pour lui, le départ à la retraite constitue un moment d’introspection, et une opportunité d’envisager des projets futurs. Et d’ajouter : « Il est également et surtout une opportunité de partage d’expérience dans le domaine de la sécurité sociale qui ressemble à l’œuvre d’un forgeron. En effet, ne dit-on pas que c’est en forgeant qu’on devient forgeron », histoire de rassurer le DG de leur entière disponibilité à l’accompagner dans sa nouvelle politique de redynamisation de l’INPS et dans la préservation des acquis. Il a remercié tout le personnel actif de l’INPS pour des nombreuses années de bonne collaboration et formulé des vœux de bonne continuation de leur carrière dans la santé, le bonheur et la prospérité surtout dans l’entente.

« Je ne saurais terminer ce discours sans présenter à toutes et à tous nos sincères remerciements surtout nos excuses pour les actes négatifs que nous aurions posés consciemment ou inconsciemment à l’endroit de nos collaborateurs », a demandé l’ancien DGA

Rokiatou Touré, Directrice des relations extérieures, au nom des directeurs centraux, a pris la parole pour rendre un vibrant hommage à ces braves dames et hommes, des valeureux directeurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ces deux dernières années.

« Vous avez donné tant d’années de votre vie à la cause de la sécurité sociale pour assurer un meilleur service des droits aux usagers, dans l’honneur et la dignité, que vous en soyez remerciés et que Dieu vous donne ce que vous méritez.

Chers directeurs, nous prions pour que vous ayez une longue vie auprès de vos familles et que vous profitiez pleinement de cette nouvelle étape dans la bonne santé et la prospérité. Que votre retraite soit active autant que votre période d’activité », a-t-elle souhaité.

Adama DIARRA/Service des Relations Publiques-INPS

