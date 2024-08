Dans le cadre de l’initiative paix par la santé, le Centre Carter a organisé du 21 au 22 août 2024 en collaboration avec le ministère de la Santé, un atelier de formation aux participants des régions de Ségou et Mopti en proie à l’insécurité. Cet atelier interdistricts vise à partager les expériences spécifiques de chaque district en vue d’une harmonisation des compréhensions des parties prenantes sur la méthodologie du concept “initiative paix par la santé”.

La question de la santé est un élément consubstantiel de la dignité humaine, et faire le nexus entre la santé et la paix est susceptible de transcender les intérêts immédiats des parties en conflit et de promouvoir un dialogue favorable à la consolidation de la paix.

Le Centre Carter, depuis des années avec ses multiples projets et programmes s’est engagé à trouver une solution durable au conflit qui prévaut dans la région du centre du Mali à travers “Initiative paix par la santé”.

C’est dans ce contexte que du 21 au 22 août 2024, le Centre Carter a organisé sa 2e séance annuelle de formation aux participants des communautés professionnelles de la santé des quatre districts cibles dudit projet dans le centre du pays ; à savoir : Ténenkou, Youwarou, Macina et Tominian afin d’échanger mais surtout de renforcer l’appropriation par la communauté du processus de consolidation de la paix.

Durant ces jours, les participants à cette conférence ont partagé leurs expériences en élaborant des stratégies locales développées pour améliorer l’accès aux services de santé dans les communautés en proie à des conflits et à la violence.

Pour les responsables du Centre Carter, ce 2e atelier de formation est une occasion unique de renforcer la confiance et la coopération en faveur de la paix.

“La collaboration et la formation aboutissent à la co-création et à la mise en œuvre d’ensembles d’activités de santé et de développement tout en renforçant les compétences des participants en matière de résolution des conflits”, a affirmé Moussa Sidi, le représentant du Centre Carter.

Le représentant de la ministre de la Santé et du Développement social a loué les efforts du Centre Carter qui cherche à restaurer la paix par le biais de la santé avec la fourniture de services et d’activités de santé essentiels à environs 400 000 personnes dans les régions touchées par le conflit.

“Cette initiative paix et santé dans le Centre du Mali a obtenu des résultats très encourageants en faveur de la paix et de la santé malgré le contexte sécuritaire peu favorable”, a conclu le représentant de la ministre de la Santé et du Développement social.

Ousmane Mahamane

