Jeunesse et Patriotisme : Le ministre Ag Attaher et le mouvement EPJM main dans la main

La salle de conférence du grand hôtel ‘’Azalai Hotel’’ a accueilli le Jeudi 12 Août 2021, le lancement du mouvement pour l’Eveil Patriotique des Jeunes du Mali (EPJM). L’évènement était présidé par le ministre de la jeunesse et des sports chargé de l’instruction civique et de la construction civique, Moussa Ag Attaher, accompagné pour la circonstance par le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l’enfant le 1er vice-président Conseil national de transition.

En effet, Le Mouvement pour l’Eveil Patriotique des Jeunes du Mali(EPJM) est un mouvement associatif, apolitique qui vise à promouvoir et à contribuer au développement du Mali (EJPM). Il est composé de jeunes de la diaspora et s’est assigné comme objectifs de participer à la création des conditions nécessaires pour que le Mali connaisse l’avènement d’une génération de jeunes décideurs à la fois unie, solidaire, patriote, engagée, ambitieuse et consciente des enjeux qui l’attendent.

Dans leurs allocutions Mme Cisse Mouneîssa, Coordinatrice générale et membre du bureau exécutif du mouvement et Monsieur Mamadou Kader Kofou, représentant du pôle-action, ont tout d’abord tenu à observer une minute de silence suite aux attaques perpétrées ces derniers jours et à remercier les différents invités de leurs présence matinale. Et le second d’exposer par la suite le bilan des activités et les projets en perspectives.

S’en est suivie l’allocution du président du mouvement pour l’Eveil Patriotique des Jeunes du Mali (EPJM), Mahamane Alassane Haidara, qui a justifié sa création par un besoin de véhiculer auprès des jeunes le message comme quoi «Le Mali vaut la peine et vaudra toujours la peine». Et de solliciter le soutien et l’accompagnement des aînées en ces termes : «Nous avons besoin d’être entendus, écoutés et soutenus», avant de soutenir que le patriotisme passe pr une connaissance du Mali.

Etudiants pour la plupart, malgré les poids des études et de l’obtention des diplômes, ces jeunes engagés ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice pour la construction du Mali, en s’assignant comme principale mission de véhiculer un message d’union et de paix partout, de faire la promotion de la Jeunesse et de lutter contre l’instrumentalisation de la jeunesse à des fins politiques ou personnelles, entre autres.

Après les avoir félicités pour leur initiative, le Ministre Âgé Attaher a prévenu que «le monde de demain sera rude et que seuls les plus entreprenants, les meilleurs et les excellents seront présents au banquet de l’honneur. «Je me réjouis que vous ayez compris cet enjeu et que vous vous engagiez dans les actions de renforcement de capacités, de portage des valeurs et principes de la citoyenneté, de la république et de la démocratie», a-t-il lancé en assurant les initiateurs de EPJM que des actions seront entreprises avec ses collègues de la Promotion féminine et de l’Education nationale pour favoriser l’éducation de qualité requise pour l’émergence de citoyens pétris de valeurs et susceptibles de bâtir un Mali où la relève sera assurée par des jeunes dotés des aptitudes pour ce faire.

De son coté, le président du mouvement pour l’Eveil Patriotique des Jeunes du Mali(EPJM) s’est dit prêt à soutenir le ministre Attaher dans ces actions de construction civique.

Aly Poudiougou

