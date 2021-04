JEUNESSE : Scouts et guides du Mali unifiés sous l’égide du ministre Mossa Ag Attaher

Placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, le Carrefour des Jeunes de Bamako a abrité le samedi 24 avril dernier, la cérémonie d’unification des scouts et guides du Mali.

Par la circonstance le ministre, Mossa Ag Attaher, était accompagné par plusieurs personnalités, notamment, l’ex Président de la transition du Mali, Pr Diocounda Traoré, son Éminence le Cardinal Jean Zerbo, le représentant du Haut Conseil Islamique du Mali, Macky Bah.

Le scoutisme qui se présente comme un mouvement d’éducation venant en complément de la famille et de l’école, s’adresse particulièrement à la jeunesse.

L’Association des scouts et guides du Mali (SGM), née de la fusion de trois précédentes associations scoutes nationales, est un mouvement d’éducation des jeunes dont le programme est basé sur les méthodes de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Par ailleurs, elle affirme son attachement aux doctrines religieuses reconnues par l’État malien à travers le ministère des Affaires religieuses et du Culte. Bref, C’est un mouvement éducatif fondé par Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell.

Le Pr Diocounda Traoré dans son intervention a expliqué l’histoire de la création du scout, les principes et comment eux à l’époque ont intégré l’organisation et comment était le scoutisme auparavant. Il a aussi exprimé tout son bonheur d’avoir été associé à la cérémonie, d’assister à la renaissance du mouvement et espère que le mouvement va repartir de plus belle et qu’il va réaliser encore des choses plus grandes pour le Mali, pour l’Afrique et certainement pour le monde, car le scout ne limite pas ses ambitions…

Son Éminence, le Cardinal Jean Zerbo, s’est réjoui pour la renaissance du mouvement, et il a aussi félicité le ministre Mossa Ag Attaher pour son courage et son dévouement pour la cohésion au Mali, avant de féliciter le ministre pour tout ce qu’il fait depuis sa nomination pour faire avancer le sport, avant de terminer par la lecture d’une prière.

La cérémonie a été l’occasion pour les personnalités présentes d’assister à la signature d’un protocole d’unification entre les différentes tendances religieuses du Mali (Chrétiens, Musulman, Laïcs et la Direction Nationale de la Jeunesse du Mali) et la remise officielle du document aux scouts.

À sa sortie de la salle, M. Macky Bah a exprimé toute sa joie pour la réalisation de ce rêve, « le ministre vient de réaliser notre rêve, depuis des années on ne cherchait que ça, que les différentes tendances religieuses du Mali se retrouvent dans une même organisation que le monde entier reconnaîtra » toujours selon lui, « c’est grâce à la volonté politique réelle du ministre Ag Attaher que cette cérémonie a vu le jour. »

Pour finir, il a salué les efforts et la bonne foi du Chef du département de la Jeunesse à faire bouger les choses. Il a également salué tous les religieux qui se sont toujours impliqués pour cette bonne cause.

Le ministre Mossa Ag Attaher dans son intervention a adressé ses félicitations les plus chaleureuses au Directeur du Centre National pour la Promotion du Volontariat, CNPV qui s’est donné corps et âme pour la réussite de ce projet. Il a aussi pris l’engagement devant tous qu’il ne ménagera aucun effort pour accompagner jusqu’au bout les Scouts et Guides du Mali.

C’est sur cette note d’espoir qu’il a souhaité beaucoup de courage dans l’œuvre de construction citoyenne pour l’émergence d’une jeunesse malienne diverse plus épanouie et engagée sur les chantiers d’édification d’un Mali, réconcilié avec ses valeurs de civisme, de civilité et de solidarité, gages d’un développement global et harmonieux du pays.

Et enfin pour réaffirmer son soutien à la noble cause, le ministre Ag Attaher a remis le Drapeau national du Mali aux Scouts et en retour, les Scouts ont décoré les personnalités avec des foulards symboliques.

C.COM/MJS

