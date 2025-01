Journée de la souveraineté retrouvée à Ségou : Assa Badiallo Touré au cœur de la caravane de soutien aux autorités de la transition.

Il est 16h quand toute la ville de Ségou, hommes, femmes et enfants se sont retrouvés au rond-point de l’hôpital Nianankoro FOMBA pour accueillir le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ qui doit conduire la caravane de soutien aux autorités de la transition dans la cité des Balanzan. Un 14 janvier 2022, c’étaient les citoyens maliens des villes et des campagnes qui avaient célébré la souveraineté retrouvée par la prise en main du destin de la Nation directement par les citoyens eux-mêmes.

L’histoire retiendra de ce jour mémorable, un acte de courage, de détermination et de bravoure. Pour la 3e année consécutive, en ce rendez-vous de la Patrie, le ministre de la Santé et du Développement Social a été mis au cœur de l’évènement par les sages de Ségou qui l’élevèrent à la dignité de « Citoyen modèle » de la ville de Ségou. C’est bien à ce titre qu’il donna le ton de la caravane qui a refusé du monde, cet autre mardi 14 janvier 2025.Prenant successivement la parole, les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, les sages, les griots, le maire de la ville et les enfants du terroir, ont tous réaffirmé leur attachement à la patrie, le Maliba. A cet effet, ils soutiennent sans réserve les autorités de la transition dans leur décision de faire du Mali un eldorado à l’abri des envahisseurs. Ils se sont dits fiers de leur armée et souhaitent que l’acquisition d’équipements pour l’outil de défense se poursuive et se renforce, car, disent-ils, seule une armée forte peut assurer la souveraineté d’une nation. Ils poursuivent en ces termes : « chacun de nous est un militaire habillé en civil, prêt à mourir pour le pays. L’armée a les armes, mais nous, nous avons les chapelets ». En demandant aux dirigeants de prôner la paix, la cohésion gage d’une bonne gouvernance, ils terminèrent par des propos chaleureux et rassurants avant de formuler des bénédictions pour le Mali.Une copie de leur déclaration a été remise au ministre, Assa Badiallo TOURÉ qui pour l’occasion était accompagné d’une forte délégation promet de transmettre le contenu. Des propos soutenus par le président de la Commission Santé et de Développement Social au CNT, Aboubacar Sidiki FOMBA, qui a énuméré quelques grandes réalisations de la transition, notamment la ré- acquisition de la Sotelma, l’Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP), la saisie d’importants stocks d’or à Loulo-Gounkoto, soit beaucoup de milliards retrouvés. Il en appelle à cet effet au sens du patriotisme des maliens pour faire avancer les choses que le Mali a décidé de prendre en main. Visiblement fière, le ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, a lancé un appel à tous les maliens à se ressourcer afin que l’autorité revienne à la maison, que l’éducation d’antan du Mali reprenne sa place dans les familles et que « nous fassions recours à nos valeurs anciennes loin des stupéfiants et autres comportements qui ne sont pas des nôtres ». Ainsi, elle demande aux uns et aux autres de privilégier le dialogue, le pardon et l’écoute mutuelle pour renforcer la cohésion nationale.

Réseau de Communication du MSDS.

