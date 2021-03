Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, le forum des femmes actives pour les ODD et l’Emergence (FAODE) a organisé le vendredi 5 mars 2021 au Palais de la Culture un atelier de formation à l’ intention des femmes sur le leadership.

Placé sous le parrainage du Maire adjoint de la Commune V Demba Fané, cette initiative du FAODE-Mali se veut une contribution pour magnifier les femmes maliennes à l’occasion des activités commémoratives de la journée du 8 mars dédiée à la femme.

L’édition 2021 est célébrée sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID19 » afin de célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde. Le thème ouvre également le débat sur les réflexions en vue de façonner un meilleur futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la COVID19 en mettant en lumière les lacunes à combler.

Selon la présidente du FAODE-Mali, Mariam Ina Koïta, la journée du 8 mars sert surtout de cri de ralliement pour l’égalité du genre favorisant l’avènement d’un avenir à chance égale. Et pour elle, le FAODE ne va pas rester en marge des activités consacrées à la journée du 8 mars, le FAODE-Mali va apporter son soutien à tous ses membres à travers la sensibilisation et l’information pour l’éradication de la COVID19.

Certains membres du FAODE-Mali séjournent actuellement à New-York pour prendre part aux sessions ouvertes dans le cadre de la célébration de la 65ème édition de la journée internationale de la femme par les Nations-Unies. La présidente du FAODE-Mali a profité de la rencontre pour rappeler leur mission et activités. Le FAODE crée par l’ONU en 2017 pour rendre plus visible le travail des femmes et des filles francophones, a implanté son antenne Mali en septembre 2019. Et depuis cette implantation, l’organisation œuvre en faveur de la promotion du genre, surtout elle mène une grande campagne pour promouvoir les droits des femmes et des filles à travers ses activités.

Le parrain de l’évènement Monsieur Demba Fané quant à lui, il a salué l’initiative et réaffirmé sa disponibilité à toujours accompagner le FAODE-Mali, déjà il promet aux femmes de mettre à leur disposition un champ expérimental très prochainement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

