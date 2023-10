Journée internationale de la jeune fille : IYAD milite pour une inscription massive des filles dans les filières scientifiques

En marge de la journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque le 11 octobre, l’organisation ‘’ International Youth Alliance for dévalement ‘’milite pour la promotion des droits des filles. Elle vient d’organiser un forum sur la prise en conscience de l’éduction des filles. Entièrement financé par le projet Sweed, ce forum est une initiative International Youth Alliance for dévalement et l’Association Chaque enfant Compte.

A travers ce forum, les organisateurs veulent contribuer à la construction d’un monde juste et équitable prenant en compte tous les droits de la jeune fille. Pour ce faire, le forum visait à encourager les jeunes filles à s’inscrire aux filières des sciences de technologie, de l’ingénierie et les mathématiques. « Nous espérons que le forum va contribuer à une prise de conscience des parents et les décideurs sur l’orientation des filles vers les filières scientifiques », a déclaré le secrétaire général International Youth Alliance for dévalement, Mohamed Aboucar Dicko.

Outre les sensibilisations, indique le Ségal, les initiateurs du forum ont effectué de la distribution des kits scolaires à une dizaine de filles et se sont engagés à prendre en charge des frais de scolarité d’une vingtaine de jeunes au niveau fondamental. S’y ajoute au lancement d’une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux en faveur des parents et de la société civile pour qu’on puisse donner des moyens aux filles de réussir. Enfin, le forum a été marqué par l’animation d’un panel consacré à une large explication des instruments internationaux relatif au droit à l’éducation des filles et des femmes.

Selon plusieurs panelistes, malgré la ratification des textes sur le respect des droits de la fille, elles continuent toujours à subir les pesanteurs sociales qui les empêchent d’être autonomes ou émancipées conformément au droit international.

