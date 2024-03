Dans l’après-midi du samedi, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Droits de la femme et sous le haut patronage du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, l’Association Solidarité Femmes d’Ici et d’Ailleurs ‘’ASFIA’’ a tenu un panel sous le thème : « l’autonomisation de la femme et valorisation de nos produits locaux », couplé à une foire d’exposition de ces produits. C’était au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), l’évènement présidé par la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la femme, Coulibaly Mariam Maïga avec à ses côtés la Présidente de ladite Association, Traoré Fatouma M’Barka Mint Hamoudy.

Elles ont été nombreuses à prendre part à cette commémoration de 8 mars des femmes de l’ASFIA le samedi 9 mars, en présence de plusieurs personnalités du pays. Pour l’édition 2024, l’Association a choisi le thème : « l’autonomisation de la femme et valorisation de nos produits locaux» qui a été débattu par les représentantes du MPFEF.

Dans son allocution, la Présidente de l’ASFIA a souligné que célébrer le 8 mars, c’est célébrer la femme Africaine, singulièrement la femme malienne caractérisée par sa bravoure, sa résilience et son don pour l’harmonie sociale. Cette journée, a-t-elle soutenu, est celle de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Que de façon traditionnelle, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis; faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes. «C’est aussi l’occasion de mettre un accent particulier sur l’autonomisation des femmes en référence au thème de cette édition 2024 : “Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme’’. C’est pourquoi, depuis notre création en 2020 jusqu’à nos jours, l’Association Solidarité Femmes d’Ici et d’Ailleurs (ASFIA) a formé des milliers de femmes à des différents secteurs d’activités génératrices de revenue notamment en saponification, perlage, couture etc. » a développé la présidente de l’ASFIA. Concernant le thème de cette édition, elle soutient que l’autonomisation des femmes et la valorisation des produits locaux est un concept simple, mais difficile à concrétiser. Par conséquent, qu’il faut la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes à savoir l’Etat du Mali, les Partenaires au développement et la population. Que la commémoration de l’édition 2024 est riche en activités, en commençant par le panel sur le thème cité, un défilé des femmes de toutes les régions du Mali et une foire d’exposition où les femmes ont l’occasion d’exposer leur produit en saponification, en perlage, etc.

« Par la même occasion, nous en appelons les communautés du Mali de cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Et d’en faire le dialogue inter-malien un vecteur de paix et de cohésion sociale initié par son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, en janvier 2024. Aussi, une mention spéciale au chef de l’Etat qui a accepté de placer cet événement sous son haut patronage en guise d’honneur envers toutes les femmes du Mali en générale et celles d’ASFIA en particulier » a-t-elle signifié. Associant son image à celle de l’ASFIA, la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Coulibaly Mariam Maïga a trouvé cette initiative salutaire de sa compatriote Fatouma M’Barka Mint Hamoudy. Surtout avec ce thème spécifiquement sur : « l’autonomisation de la femme et valorisation de nos produits locaux».

« Cela veut dire simplement que ASFIA a le souci de l’autonomisation de la femme malienne. Et cela se vérifie à travers des cérémonies de commémoration comme celle-là. Je voudrais appeler toutes les femmes à faire pareil parce que je sais qu’il y a beaucoup de femmes leaders qui travaillent dans ce domaine. Mais aussi dire à toutes les femmes du Mali que réellement l’autonomisation que nous recherchons à bien débuter. Et c’est avec toutes les femmes du Mali que nous parviendrons à l’atteindre » a passé comme message la Ministre Maïga.

Les prestations d’artistes ont mis le grain de sel à cette célébration de la journée internationale des Droits de la Femme, édition 2024 de l’ASFIA.

Mariam Sissoko

