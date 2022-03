Dans la même mouvance du lancement officiel de ses activités, l’association des femmes en quête d’autonomisation ( AFQA-Mali) ,a célébré la journée internationale de la femme en organisant une rencontre informative et formatrice dans les locaux de la mairie de la Commune I du district de Bamako. C’était le 8 mars 2022 en présence du représentant municipal et de la marraine de l’activité, Mariam Amity Sylla.

L’AFQA vient de lancer ses activités ce 8 mars 2022, une cérémonie couplée à la célébration de la journée internationale de la femme en sortant de la classique organisation festive et folklorique habituelle étiquette donnée à tort ou à raison à la célébration de la journée de la femme sous nos cieux. En effet, l’association des femmes en quête d’autonomisation a voulu donner un sens plus instructif et avantageux à sa célébration via l’organisation de la présente conférence.

Organisé en partenariat avec la mairie de la commune I, la rencontre a été le lieu pour les participants de débattre de la problématique de l’autonomisation, des droits des femmes et du concept genre. Selon la présidente de l’AFQA, Alimata Traoré, il est nécessaire d’assurer aux femmes de l’intérieur tout comme de l’extérieur une formation sur le genre. Présentant son association et ses objectifs, Mme Alimata Traoré dira que l’AFQA ambitionne d’assurer à l’ensemble des femmes notamment celles de l’intérieur une bonne formation. Elle compte les informer et sensibiliser sur le concept genre et cela pour leur participation à la construction de l’édifice national surtout en cette période de Transition. Surtout que le thème national de la journée de la femme de l’édition 2022 est ‘Le rôle de la femme dans la refondation’, un rôle qui selon la présidente de l’AFQA est primordial dans la refondation de notre pays. Dans son intervention le représentant municipal a chaleureusement félicité l’association pour la qualité de sa mobilisation et s’est déclaré rassuré par l’avenir du pays avec l’engagement des femmes.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :