Journée mondiale de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) : Des avancées considérables enregistrées au Mali

Le Ministère de la santé publique, de la population et du développement social a célébré, le jeudi 27 avril 2023, la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, au Centre international de conférence de Bamako. La célébration de cette journée mondiale des MTN a pour but de mobiliser la volonté politique et d’obtenir des engagements afin d’éliminer les MTN conformément à la nouvelle feuille de route de l’Organisation Mondiale de la Santé 2021-2030. Cette activité a vu la participation de beaucoup d’acteurs intervenant dans le domaine, notamment le représentant du représentant résident de l’OMS au Mali, José Kuvula ; le ministre de la santé et du développement social, Dieminatou Sangaré ; le Directeur Pays HELEN KELLER Mali, ainsi que devant plusieurs acteurs de lutte contre les MTN.

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la santé et du développement social, Dieminatou Sangaré, a d’abord défini les MTN en donnant le lourd fardeau permanant qu’elles infligent surtout aux communautés les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi que leur impact sur le développement socio-économique et sanitaire sur la population dans notre pays et dans le monde entier. Selon elle, au Mali, ces maladies, au nombre de 14, parmi les 20 identifiées par l’OMS, sont classées en deux catégories. Il y a, dit-elle, celles dites à Chimiothérapie préventive qui font l’objet de distribution de masse de médicaments chaque année (le trachome, la filariose lymphatique, les géo helminthiases, la schistosomiase et l’onchocercose), et celles à prise en charge curative des cas (la lèpre, la rage, la leishmaniose, la trypanosomiase humaine africaine, le ver de Guinée). Pour elle, toutes ces maladies sont évitables et traitables grâce à des moyens de lutte surs, efficaces et peu coûteux. Elle a invité tous les acteurs à s’engager dans la lutte contre ces maladies qui touchent plus de 1,7 milliard de la population mondiale qui, pourtant ne bénéficie que de 0,6 % du financement mondial consacré à la santé. Elle a noté que des avancées considérables ont été enregistrées par notre pays dans la lutte contre les MTN.

Dans son intervention, le représentant de l’OMS, José Kuvula, s’est appesanti sur le progrès que beaucoup de pays ont enregistré dans lutte contre ces maladies. Selon lui, 47 pays ont éliminé au moins une maladie tropicale en fin 2022, même si plusieurs cibles à l’horizon 2020 n’ont pas été atteintes. « Avec des investissements accrus, des actions appropriées et une collaboration accrue, les pays peuvent vaincre les Maladies Tropicales Négligées. Un financement durable est essentiel pour alléger le fardeau des maladies, tant au niveau des communautés vulnérables qu’au niveau national », affirme-t-il. Il conclut son propos en réitérant l’engagement de son organisation à continuer à soutenir le Mali pour l’amélioration de la santé de tous les Maliens et dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. « Des efforts considérables sont en train d’être faits pour éradiquer ces maladies tropicales négligées d’ici 2030 », a-t-il signalé.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :