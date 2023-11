Journée nationale des légitimités traditionnelles : Les attentes des plus hautes autorités !

Présidée par le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, la cérémonie d’ouverture des activités de la 2è édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, s’est tenue le samedi 11 novembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako.

Instituée par les plus hautes autorités, cette journée a pour objectif de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des institutions traditionnelles, dans la gestion du pays. Pour la 2è édition, le thème était «Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits».

L’édile de la Commune III, Mme Djiré Fatoumata Diallo, a souhaité la bienvenue aux participants et recommandé au gouvernement d’accompagner davantage, les autorités coutumières, religieuses et municipales. « En ma qualité et autorité chargée du développement local, je salue l’évènement qui nous offre l’opportunité de nous approprier davantage, nos responsabilités et mécanismes législatifs règlementaires, pour assumer nos prérogatives et surtout nos limites. Je vous rassure encore une fois monsieur le ministre, de l’appropriation dans notre commune le mieux-être de toutes nos couches sociales. Cela a été réussi grâce à l’engagement constant des chefs de nos quartiers. Seulement, il est urgent d’entreprendre des séries de formation et de sensibilisation qui nous permettront de renforcer nos capacités, pour une meilleure mise en œuvre de nos visions du développement inclusif et durable dans l’objectif, de fédérer les multiples acteurs autour des idéaux de paix durable et de cohésion sociale harmonieuse» a-t-elle souhaité.

Le patriarche des familles fondatrices de Bamako, Souleymane Niaré, présent malgré son état de santé, le président du Recotrade et le représentant des chefferies des régions du Nord, ont réaffirmé leur engagement dans la consolidation du vivre ensemble et la restauration des valeurs ancestrales.

Quant au ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, il a rappelé que l’institution de cette journée est une volonté du président de la transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta. « C’est un bel hommage rendu à ces personnalités qui méritent tout notre considération et elle vise à valoriser leurs fonctions, à réaffirmer leur ancrage dans la société et ainsi contribuer à densifier notre système de gouvernance, à promouvoir la paix, la cohésion et soutenir la refondation de l’Etat» a-t-il ajouté.

Charte d’éthique et des valeurs dans le programme scolaire et universitaire

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et Porte-parole du gouvernement, Colonel Abdoulaye Maïga, a rendu un vibrant hommage aux légitimités traditionnelles. Il a souligné l’importance du thème de cette année, avant d’ajouter qu’une charte d’éthique et des valeurs sera élaborée et introduite dans le programme officiel scolaire et universitaire, dans le cadre de l’éducation aux valeurs afin de contribuer à la refondation de la nation malienne. «Je remercie particulièrement le représentant de Sa Majesté Moro Naba du Burkina Faso, pour sa présence. Cette journée, nous l’avons souhaitée afin de conférer une véritable reconnaissance au rôle important joué par les institutions traditionnelles du Mali. Honorables légitimités traditionnelles, vous êtes les dépositaires des pratiques et traditions culturelles. Cet héritage ancestral constitue la véritable arme séculaire et prévention et règlement de conflits étroits et intercommunautaires. Vous êtes nettement conviés à la recherche de solutions aux différentes crises nationales et internationales. Le thème de cette 2è édition est très évocateur de l’actualité de notre pays, victime d’une insécurité. Il fait échos à la qualité des régulateurs sociaux, de stabilisateurs du pays et d’artisans de la paix. Il s’agit aussi de la reconnaissance de votre place irremplaçable dans la société malienne», a-t-il déclaré.

Plusieurs activités ont magnifié cette 2è édition, telles que les jeux d’éducation, des expositions photos sur les grandes figures des légitimités traditionnelles, la prestation de l’ensemble instrumental et du Kôtêba national du Palais de la culture, des consultations médicales gratuites ophtalmologiques et une conférence-débats sur le thème.

Boubacar Idriss Diarra

