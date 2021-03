Journée Pharmacopée-Phytothérapie : Un hommage bien mérité rendu à Pr. Mamadou Koumaré, pionnier de la pharmacopée et de la phytothérapie en Afrique

Le Palais de la culture Amadou Hampâté BÂ de Bamako a abrité, le samedi 20 mars 2021, les travaux de la 1ère édition de la Journée Pharmacopée-Phytothérapie (JPP), organisée par la Société Malienne de la Phytothérapie (SMP), en collaboration avec le Département de Médecine Traditionnelle (DMT). Au cours de cette cérémonie, un hommage bien mérité a été rendu à Professeur Mamadou Koumaré, pionnier de la pharmacopée et de la phytothérapie en Afrique, père académique de la pharmacie au Mali et premier pharmacien africain à siéger à l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont la vice-présidente de la Société Malienne de la Phytothérapie (SMP), Dr. Dembélé Maria Cécile, des responsables de la faculté de pharmacie, Pr. Rokia Sanogo, cheffe de département médecine traditionnelle, des autorités communales, des membres de la Société Malienne de la Phytothérapie (SMP) et bien d’autres. Selon la vice-présidente de la Société Malienne de la Phytothérapie (SMP), Dr. Dembélé Maria Cécile, la JPP 2021 est née des suites du fruit et de la vision de toute une vie d’un Grand Homme qui est célébré à ce jour.

Avant d’ajouter que la JPP 2021 veut être l’événement national annuel qui rassemblera tous les professionnels du médicament naturel et de la santé des secteurs publics et privés, les acteurs de la recherche pharmaceutique et biomédicale, les détenteurs des savoirs et savoir-faire sur les plantes médicinales, les acteurs de la recherche nutritionnelle, agro forestier et environnementale, les institutions de formation , les universités et instituts de médecine traditionnelle ou phyto-thérapeutiques, les associations faitières et les ONG œuvrant pour la santé et le bien-être par les plantes et la médecine traditionnelle. En outre, la vice-présidente de la Société Malienne de la Phytothérapie (SMP), Dr. Dembélé Maria Cécile, a fait savoir que la JPP 2021 a pour objectif de créer un cadre de concertation, d’échanges, de partenariat et de développement d’affaires entre les différents acteurs ; de Promouvoir la pharmacopée traditionnelle et la phytothérapie; de donner plus de visibilité à la formation, la recherche et le développement de la pharmacopée et de la Phytothérapie au service de la santé ; de créer de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes et de promouvoir le bien être au naturel. « De la vision d’un inconditionnel de la pharmacopée et la phytothérapie, qui dans l’optique d’avoir une équipe pluridisciplinaire en amont de l’espèce végétale, a pensé à la création d’une association dénommée Société Malienne de Phytothérapie (SMP) en 1998, filiale de la société africaine de la Phytothérapie (SAP), Je veux nommer visionnaire et Père académique des pharmaciens, Pr Mamadou KOUMARE. Pendant qu’aujourd’hui nous parlons d’éveil à la question de la pharmacopée, lui a passé toute sa vie à faire de la recherche et à asseoir et conserver plusieurs axes stratégiques fondateurs de notre médecine traditionnelle au Mali », a-t-elle dit.

A l'en croire, les réalisations de la SMP sont entre autres: ateliers de formation en langue nationale bamanan et français ; voyage d'études en pays dogon avec l'association Greenhealth Montpelier ; cultures d'espèces médicinales pour la consommation locale 1,4 ha disponibles ; rédaction de livres de vulgarisation ; participation aux journées africaines de la médecine traditionnelle et aux séminaires internationaux de la médecine traditionnelle africaine (SIMTA). « En terme de MTA, la SMP produit à travers le Labo Phyko, cinq médicaments dont : MALARIAPHYKO (antipaludique), HEPAPHYKO (digestion facile), LAXAPHYKO (Laxatif) et GASTRYLPHYKO (antiulcéreux) », a conclu Dr. Dembélé Maria Cécile.

Aguibou Sogodogo

