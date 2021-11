Mettre en exergue le rôle prépondérant des secrétaires et des assistants ; développer leurs capacités techniques et managériales ; créer de partage d’expérience mettant en interface les différents métiers dont dépend le succès de nos organisations, sont entre autres les objectifs des journées nationales du secrétariat et de l’assistanat qui se dérouleront les 09 et 10 décembre 2021 à l’hôtel Salam. Elles sont organisées par RH Mag, en partenariat avec l’Association des Assistantes et Secrétaires de Direction du Mali.

« Le ou la secrétaire assistant(e) est le premier interlocuteur des collaborateurs, mais aussi de leurs partenaires extérieurs (clients, fournisseurs…). C’est lui qui met en forme les documents, classe les dossiers, gère les appels téléphoniques, prend les rendez-vous, s’occupe du courrier, etc. » a expliqué Michael Trabi le Directeur de RH Mag Mali. Selon lui, ces journées sont organisées pour permettre aux secrétaires et assistants de Direction d’être plus efficaces dans leurs missions et comprendre davantage les évolutions et nouvelles exigences de leur métier pour s’y adapter au mieux. Le Directeur de RH Mag a signalé que l’objectif est de créer une plateforme dynamique, véritable école de formation continue au contact des pairs et de développement des capacités techniques managériales. Pour lui, ces journées sont aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents métiers dont dépend le succès de nos organisations. Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de benchmarking accompagnent la performance de nos organisations par le partage de l’expérience local, tout en restant attentives aux mutations en cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement. Il a invité les entreprises maliennes à associer leurs images à l’évènement afin de bénéficier de plus de visibilité. Michael Trabi a décliné le large programme des deux jours, en précisant que des thèmes seront abordés comme le tic au service du secrétariat/ outil de management pour assistanat de direction ; gestion du stress/développement personnel et comportemental au sein des organisations et qu’un diner gala, avec la remise des distinctions à certaines personnes qui se sont distinguées, clôturera cette première édition des journées nationales du secrétariat et de l’assistanat au Mali.

Abrahamane Dembélé a, dans ses propos, mis l’accent sur la fameuse place des secrétaires et assistants de direction dans la bonne marche d’une entreprise. « Derrière tout grand directeur, se cache une grande secrétaire ou un grand secrétaire. Ils constituent la cheville ouvrière et le métier nécessite une formation continue et ces journées sont une aubaine pour eux », a-t-il développé.

Moussa Samba Diallo

