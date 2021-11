Ce qu’il convient d’appeler l’affaire des ristournes des cotonculteurs du Mali, impliquant l’ancien président de la de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola et certains de ses collègues au moment des faits, est certainement le dossier le plus attendu dans cette session spéciale de la Cour d’assises sur les crimes économiques et financiers.

Bakary Togola et autres comparaissent, aujourd’hui, devant les juges professionnels et les assesseurs de la Cour d’assises pour répondre des infractions d’atteinte aux biens publics, de complicité, mais aussi de faux et usage de faux.

Ils sont au total une douzaine d’accusés dont la moitié était incarcérée, avant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Du fait de la complexité des faits et surtout du nombre d’accusés, le rôle journalier de la Cour d’appel a prévu de juger cette affaire pendant une semaine d’audience.

Ainsi, le principal accusé Bakary Togola et ses co-accusés devront répondre de la disparition de la rondelette somme de plus de 9 milliards de Fcfa sur un montant total de plus de 13 milliards de Fcfa au préjudice de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali (C-SCPC).

