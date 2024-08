Bakary Togola, une rebelote au goût d’inachevé

La rocambolesque affaire de détournement de subsides de la paysannerie refait surface, à la faveur de la nouvelle session. Elle remet sur la sellette l’ex-président de l’APCAM et de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali Bakary Togola et consorts, qui seront fixés définitivement sur leurs sorts, après un premier dénouement raté en leur faveur. Plusieurs milliards sont en jeu et les inculpés n’ont de cesse de nier toute responsabilité dans l’affaire. Ils avaient d’ailleurs eu gain de cause à l’issue d’un précédent jugement aussitôt remis en cause par le ministère public, sur fond de réserves sur l’impartialité de certains assesseurs. Les autorités avaient par la même occasion miroité la promesse d’enquêter sur les conditions de leur acquittement. Sauf que les responsables des organisations paysannes effectuent leur retour sur la sellette des assises extraordinaires sans la moindre clarification sur les présomptions d’irrégularités pour lesquelles la sentence de leur première comparution avait été contestée avant d’être annulée.

La Rédaction

