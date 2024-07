Condamné par la Cour Pénale internationale « pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013, à Tombouctou, l’ex- chef de la police islamique des groupes armés d’Ansar Dine et Al Qaïda au Maghreb islamique a été acquitté pour les charges ” de crimes sexuels et de persécution fondée sur le genre”. ASF Canada et WILDAF Mali déplorent cet acquittement prononcé par les juges de la CPI.

Alors qu’il a commencé à purger sa condamnation de “crimes de guerre et crimes contre l’humanité, l’acquittement du Malien Al Hassan Ag Abdoul Aziz pour d’autres charges relatives à la violence sexuelle continue à susciter la colère d’une partie de la société civile. par exemple, l’Avocats sans frontières Canada (ASF Canada) et Women in Law and Development in Africa (WILDAF- Mali) ont salué sa condamnation pour les crimes de guerre mais ont ouvertement exprimé leur déception suite à sa non condamnation pour les violences sexuelles et basées sur le genre . « Son acquittement, cependant, pour les crimes sexuels et de persécution fondée sur le genre, est une opportunité ratée par la Cour de faire valoir la voix des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et de violences basées sur le genre commises au Mali sous le contrôle des groupes extrémistes », ont indiqué les deux associations dans un communiqué publié la semaine dernière.

Selon les deux organisations de défense de droits des victimes, la Cour a motivé l’acquittement d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz, pour la première infraction, par le manque de preuve suffisante pour son implication pour des faits de viol, d’esclavage sexuelle. Les juges de la CPI estiment que les crimes sexuels ont été accomplis par les membres de la police des mœurs et non ceux de la police islamique sous l’autorité d’Al Hassan. Or, disent–elles les deux associations, les faits révèlent que des viols ont été commis dans la zone sous la responsabilité d’Al Hassan et que les membres de sa police islamique étaient impliqués dans des mariages forcés.

S’agissant de la persécution fondée sur le genre, la majorité des membres de la Chambre de première instance a conclu que des membres d’Ansar Dine/AQMI ont commis le crime contre l’humanité de persécution fondée sur le genre et qu’Al Hassan était pénalement responsable de ce crime en raison de sa contribution. « La majorité des juges de la Chambre a conclu qu’Al Hassan a contribué à la persécution pour des motifs religieux et sexistes avec la connaissance nécessaire requise. Toutefois, Al Hassan a échappé à une condamnation pour persécution fondée sur le genre, car l’un des juges a conclu qu’il avait agi sous la contrainte », peut-on lire dans le communiqué.

Ce faisant, ASF Canada et WILDAF ayant accompagné des victimes et survivants lors de leurs témoignages espéraient que la condamnation d’Al Hassan par la CPI inclurait ces crimes. Insistant que ces victimes rencontrent des difficultés au sein du système de justice nationale malienne pour obtenir la condamnation des auteurs de violences sexuelles liées aux conflits. Il y a quelques jours, Avocats Sans Frontière Canada, Wildaf Mali et le Collectif Cri de cœur ont coanimé, une conférence de presse à Bamako pour exprimer leur vive préoccupation sur la situation des victimes et survivantes des violences sexuelles en temps de conflit. Les trois organisations ont interpellé l’Etat du Mali, à travers le pôle judiciaire spécialisé, à diligenter les poursuites et des enquêtes contre les auteurs-présumés de ces crimes odieux. Pour elles, l’absence de répression à l’encontre de ces violations envoie un signal contradictoire dans la lutte contre l’impunité de ce type de violation des droits humains au Mali et en Afrique.

Pour rappel, le 26 juin 2024, Al Hassan a été déclaré coupable des crimes contre l’humanité de torture, de persécution et d’autres actes inhumains et des crimes de guerre de torture, d’atteintes à la dignité de la personne, mutilation, de traitements cruels et de prononcer des condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Il a été acquitté des charges de crimes de guerre de viol, d’esclavage sexuel, et d’attaque contre des biens protégés ; ainsi que des crimes contre l’humanité de viol, d’esclavage sexuel et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

