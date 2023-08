Cour Suprême : Les nouveaux membres ont prêté serment

Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a présidé le 18 août 2023, l’audience solennelle de prestation de 24 nouveaux membres de la Cour suprême. C’était dans la salle de 1000 places de la plus haute juridiction du pays.

C’est dans la salle de 1000 places de la Cour suprême que le Président de la transition a présidé la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de l’institution : avocats généreaux, premier rapporteur public, inspecteurs des comptes etc. Après la lecture des deux décrets de nomination, la greffière en chef, le Procureur général, Mamadou Timbo, a dans son réquisitoire rappelé les principes sous-tendant les nominations actuellement. Il s’agit de l’enquête de moralité, du critère de compétence technique. «Les récipiendaires dont les noms figurent dans ces décrets de nomination le méritent sur des bases objectives. Il faut s’en féliciter et les féliciter.», s’est-il réjoui. Ils sont respectueux de la déontologie de la fonction judiciaire et travaillent à la satisfaction des justiciables.

Il a rappelé les actes nuisibles au corps et appelé au devoir de rédévabilité et de réserve. «On ne peut espérer dans ce pays occuper de hautes fonctions et ne pas être redevable. On ne peut pas être magistrat et dire ou faire du n’importe quoi. On ne peut pas être haut fonctionnaire de l’Etat et l’attaquer en toute impunité. Si cela se faisait avant, maintenant ce n’est plus possible car l’Etat est en train de prendre ses responsabilités. La violation de serment à elle seule constitue une infraction passible de poursuites judiciaires et disciplinaires. C’est en vertu de cela qu’il existe des procédures pénales et disciplinaires contre des magistrats.», a-t-il poursuivi. Pour redonner espoir au peuple qui a soif de bonne justice, ils doivent se distinguer par leur exemplarité.

Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Mali, Maître Ousmane B. Traoré, a exhorté les magistrats à se réapproprier les trois symboles de Thémis pour bien remplir leur mission. « 1-La balance, pour l’équité, l’équilibre, la prudence et l’harmonie 2- Le glaive : Il symbolise l’aspect répressif de la justice. La justice n’est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. 3- Le Bandeau : Il représente l’impartialité. La justice doit décider en toute objectivité».

Après la prestation de serment des nouveaux membres, le Président de la transition les a félicités puis appelés à œuvrer dans l’intérêt supérieur des Maliens.

Broulaye Koné, stagiaire

