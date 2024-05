Dr. Etienne Fakaba Sissoko a été condamné, ce lundi, à une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, par la justice malienne. L’universitaire doit aussi payer une amende de 3 millions de FCFA.

La justice a rendu sa décision, lundi 20 mai 2024 : ce sera deux ans de prison dont un an ferme pour l’économiste et professeur d’enseignement supérieur, Dr. Etienne Fakaba Sissoko. Il doit aussi payer une amende de 3 millions de FCFA.

Lors de sa comparution, le lundi 6 mai 2024, le ministère public avait requis 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis et le paiement de 5 millions de FCFA pour réparation de préjudices subis par l’Etat contre Dr. Etienne Fakaba Sissoko. Ce dernier est poursuivi pour « atteinte au crédit de l’Etat », « injures» et « propos et fausses nouvelles mensongèrement attribués à des tiers, faites de mauvaises foi et de nature à troubler la paix publique.» Le délibéré sera rendu le 20 mai prochain.

L’économiste était sous les feux des projecteurs depuis sa mise en examen le 27 mars 2024 pour la publication en 2023 de son ouvrage intitulé « Propagande, Agitation et Harcèlement (la communication du gouvernement de transition ».

Dr. Étienne Fakaba Sissoko, a été interpellé le lundi 25 mars 2024 par la Brigade d’Investigation Judiciaire (BIJ). Le mercredi 27 mars 2024, il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle anti-cybercriminalité. Dr. Etienne Fakaba Sissoko est accusé d’« atteinte au crédit de l’Etat, injures, propos et nouvelles fausses mensongèrement attribuées à des tiers, faite de mauvaise foi de nature à troubler la paix publique.»

Madiasssa Kaba Diakité

