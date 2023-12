Justice Internationale : Le djihadiste malien Al Hassan sera situé sur son sort par la Chambre de première instance X de la CPI, le 18 janvier 2024

En fin de procès depuis quelques mois , la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale (CPI) vient d’annoncer en ce jour mercredi 6 décembre 2023 que le verdict sur une condamnation ou un acquittement en vertu de l’article 74 du Statut de Rome dans l’affaire Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud sera rendu le jeudi 18 janvier 2024 à 14h00 (heure locale de La Haye).

En 2012, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud aurait été membre d’Ansar Eddine et aurait été commissaire de facto de la Police islamique. Aurait également été associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou.

Suspecté de crimes contre l’humanité prétendument commis à Tombouctou, au Mali, dans le contexte d’une attaque généralisée et systématique commis par les groupes armés Ansar Eddine / Al-Qaïda au Maghreb islamique contre la population civile de Tombouctou et de sa région entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013: torture, viol, esclavage sexuel, autres actes inhumains y compris, entre autres, des actes prenant la forme de mariages forcés, et persécution; et de crimes de guerre prétendument commis à Tombouctou, au Mali, dans le contexte d’un conflit armé à caractère non-international ayant eu lieu dans la même période d’ avril 2012 à janvier 2013 : torture, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments protégés consacrés à la religion et monuments historiques , viol et esclavage sexuel.

C’est pourquoi un mandat d’arrêt à l’encontre de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été délivré le 27 mars 2018. Il a été remis à la CPI le 31 mars 2018 dont il est actuellement détenu par la CPI. Le 30 septembre 2019, la Chambre préliminaire I de la CPI a rendu une décision confidentielle confirmant les charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité portées à l’encontre de M. Al Hassan et a renvoyé l’affaire en procès. L’ouverture du procès a eu lieu les 14 et 15 juillet 2020 devant la Chambre de première instance X, avec notamment la déclaration liminaire de l’Accusation.

Durant le procès 52 témoins oraux ont été appelés par l’Accusation à ce stade et 22 témoins de la Défense ont comparu en salle d’audience. Les représentants légaux des victimes, représentant 2196 victimes dans cette affaire, ont également appelé deux témoins à témoigner. Le 8 février 2023, la Chambre de première instance X a prononcé la clôture de la présentation des preuves dans cette affaire. Il a été également demandé aux parties et participants de déposer leurs mémoires de clôture. Les conclusions orales de l’Accusation, des Représentants légaux des victimes et de la Défense ont été présentées du 23 au 25 mai 2023.

En janvier 18 janvier 2024, le verdict du djihadiste malien Al Hassan sera lu en public et peut soit acquitter soit condamner. Selon la CPI tout accusé est présumé innocent. Alors que l’Accusation doit prouver la culpabilité de l’accusé, la Chambre de première instance ne peut condamner un accusé que si elle est convaincue que les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Cette décision est fondée exclusivement sur le droit applicable et sur les preuves produites et examinées au procès. Les parties auront le droit de faire appel du jugement devant la Chambre d’appel de la CPI.

