–maliweb.net- Après plus de 70 jours de privation de liberté, les personnalités accusées d’atteinte à la sûreté de l’Etat, seront « mises en liberté ». C’est ce qu’a décidé la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako, selon Me Abdourahamane Ben Mamata Touré, l’un des avocats des accusés.

« La chambre d’accusation annule la procédure et les mandats de dépôt. Ordonne la mise en liberté », a posté l’avocat à sa sortie de la séance tenue à huis clos à la Cour d’Appel de Bamako. C’était, ce mardi 02 mars, à l’issue d’un délibéré très attendu.

Plusieurs personnalités étaient poursuivies dans cette affaire, dont le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath ; le Directeur général du Pmu Mali, Vital Robert Diop ; ou encore Aguibou Tall, le demi-frère de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé accusé d’être le cerveau de la déstabilisation, mais jamais arrêté.

Le dossier a été accéléré lorsqu’il a été examiné, le mardi 16 février, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako. Dans son réquisitoire, l’Avocat général, Alou Nampé, contre toute attente avait plaidé la nullité de la procédure et avait demandé la liberté pour tous les détenus. Dès lors, le reste n’était plus qu’une affaire de jours !

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

