Mali: Soumeylou Boubeye Maïga va répondre de cinq chefs d’inculpation

Des rapports de la Cour des comptes et du vérificateur général, mais également du FMI, avaient alors épinglé des surfacturations et de nombreuses anomalies. Ces dossiers avaient été classés sans suite en 2018 puis rouverts l’année dernière. Aujourd’hui, Soumeylou Boubeye Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, et Bouaré Fily Sissoko, ministre de l’Economie de l’époque, sont officiellement inculpés par la Cour suprême.

Soumeylou Boubeye Maïga doit répondre de cinq chefs d’inculpation: faux, corruption, favoritisme, abus de confiance et trafic d’influence. Quant à Mme Bouaré Fily Sissoko, elle est inculpée d’atteintes aux biens publics, faux et usage de faux, favoritisme, népotisme et corruption.

Des informations obtenues de sources judiciaires, même si le Procureur général de la Cour suprême, Mamadou Timbo, n’a pas souhaité répondre, pour le moment, aux sollicitations de RFI. Plusieurs autres membres de la Cour suprême ont indiqué ne pas être informés de l’évolution de cette procédure, ce qu’ils déplorent. Quant aux avocats de Soumeylou Boubeye Maïga, ils préfèrent ne pas s’exprimer pour le moment.

Avion présidentiel acheté près de 20 milliards de FCFA