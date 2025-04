Pour incitation à la violence, troubles à l’ordre public, tentative de démoralisation des troupes : L’imam Sekou Sidibé condamné à 2 ans de prison

Incarcéré depuis le 24 janvier 2025 pour « incitation à la violence, troubles à l’ordre public, tentative de démoralisation des troupes», suite à un mandat de dépôt du Procureur du Pôle de lutte contre la cybercriminalité, l’imam Dr Sekou Sidibé a été définitivement fixé sur son sort le 3 avril dernier. Il a été reconnu coupable des chefs d’inculpation et condamné à 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Il est également condamné au paiement de la somme de 1,5 millions FCFA à verser au compte de la direction générale du contentieux de l’Etat (DGCE), qui s’est constituée partie civile dans le dossier. Ainsi en a décidé le délibéré du tribunal en charge de la lutte contre la cybercriminalité en date du 10 avril, soit une semaine après le jugement de fond.

Pour rappel, la détention de l’imam Sidibé fait suite à la diffusion d’une vidéo filmée lors de son sermon du 17 janvier 2025, dans laquelle il tient des propos virulents à l’encontre des formateurs et de la hiérarchie militaires. Dans ledit sermon, il s’insurge notamment contre la formation des nouvelles recrues pendant le mois de Ramadan puisqu’elle empêche les jeunes musulmans d’observer leur devoir religieux. L’imam Sidibé explique sa démarche par les dénonciations et complaintes venant de militaires anonymes. «Il m’a appelé en larmes pour me dire que sa hiérarchie l’a obligé à raser sa barbe», expliquait en son temps le désormais pensionnaire de Bamako-Coura, en affichant une hostilité ouverte aux Kamites et en appelant ses coreligionnaires à choisir «entre l’imam et le Président de la République, entre l’Etat et l’islam en cas de guerre civile».

Amidou Keita

