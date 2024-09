Kafo Jiginew : Avec les veuves et orphelins de militaires

Kafo Jiginew a procédé ce vendredi 6 septembre 2024 à une remise de dons et de kits scolaires aux veuves et aux enfants des militaires décédés sur le champ de l’honneur.

Cette 8e édition de la remise des dons s’est tenue à la place d’arme du génie militaire. Depuis des années, Kafo Jiginew s’est donné comme mission d’essuyer les larmes des veuves avec des vivres, de redonner l’espoir et le courage aux enfants. Les valeurs de Kafo Jiginew sont la solidarité, la confiance, l’engagement et le respect. Il représente près de 40 % du secteur de la microfinance au Mali.

A cet effet le directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Kéita, a salué le partenariat qui le lie au service social des armées. “Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des activités du mois d’octobre, consacré à la solidarité. Elle vise quelque part à alléger les soucis des familles bénéficiaires pour la prise en charge des dépenses liées aux vivres et à la rentrée scolaire. Cette remise a pour but de contribuer à la chaine de solidarité nationale nouée à l’endroit des familles des soldats tombés sur le champ de l’honneur. Notre salut aujourd’hui découle de leur sacrifice ultime. Nous devons reconnaitre ce sacrifice et nous ne pouvons pas les oublier. Kafo Jiginew présente ses sincères condoléances à l’armée pour tous les militaires et civils tombés sur le champ des opérations. Ils sont morts en héros pour la patrie. Longue vie à notre vaillante armée dans un Mali uni, prospère et pacifié”.

Les dons de Kafo Jiginew étaient constitués de 1000 kits scolaires comprenant des sacs et fournitures à l’effigie de Kafo Jiginew pour les enfants. C’était aussi des vivres dont 150 sacs de 50 kg de riz pour les familles en cette période de vie chère aussi appelée période de soudure ; 300 tee-shirts et casquettes Kafo Jiginew pour habiller les enfants aux couleurs de leur bienfaiteur. Le tout pour un montant de 30 millions de F CFA contre 20 millions lors de la précédente édition. Cette augmentation, selon le directeur général de Kafo Jiginew, se justifie par l’augmentation de la quantité du riz qui est passée de 100 à 150 sacs.

La vision de Kafo Jiginew est d’assurer l’inclusion financière par une bancarisation de masse au Mali. Il a à son actif 153 guichets, 751 travailleurs salariés permanents et un résultat bénéficiaire réalisé de plus de 763 millions F CFA. Et pour atténuer le risque de l’insécurité, Kafo Jiginew a innové ses services avec la modernisation et la digitalisation de ses produits et services.

Les bénéficiaires étaient émus d’un tel geste envers eux et leurs enfants.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :