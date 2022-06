Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu les marcheurs venus de la Guinée Conakry, dans la salle des banquets de Koulouba, ce lundi 27 juin 2022.

En présence du Premier ministre, du Président du Conseil National de Transition, du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Président GOÏTA, a reçu 17 marcheurs venus de la Guinée. Ils étaient accompagnés d’une forte délégation.

Selon les précisions du Porte-Parole de ces jeunes « panafricanistes », leur aventure a commencé le 15 mai 2022, devant l’Ambassade du Mali en Guinée. En 35 jours, ils ont parcouru à pied une distance de 1626 km avant de fouler le sol malien.

Leur objectif est non seulement de soutenir les Maliens, mais aussi de réaffirmer leur solidarité avec le peuple malien et plaider en faveur d’un État fédéral africain, qu’ils estiment comme étant la seule issue pour les peuples d’Afrique.

Après le Mali, ils rassurent qu’ils feront la même plaidoirie auprès du Président guinéen.

Au nom du Ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, et celui des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine ; Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, a remercié les marcheurs pour leur soutien à la Transition et au peuple malien. Selon lui, leur geste est porteur d’espoir, surtout que le Mali entretient avec la Guinée des relations séculaires.

Le Ministre DIOP a saisi l’occasion pour remercier également le Président guinéen de la Transition, Mamadi DOUMBOUYA pour ses gestes en faveur du Mali.

Les marcheurs ont ensuite remis le drapeau de la Guinée et celui de l’Union africaine, au Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA tout en précisant qu’ils confieront également au Président guinéen, le drapeau du Mali.

Cette rencontre a pris fin par une photo de famille entre les marcheurs et le Chef de l’Etat malien.

Par Présidence de la République du Mali

