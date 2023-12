La 15 ème édition du symposium national sur les droits de l’Homme

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye a servi de cadre pour la tenue de la 15ième édition du symposium sur les Droits de l’homme, organisée par la Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH. Durant deux jours six panels ont été animés sur des thématiques aussi diverses que variées et qui ont toutes trait à la promotion des Droits humains. Pour le Président de la CNDH Aguibou Bouaré la situation des droits de l’homme n’est certes pas très reluisante, mais l’espoir d’une saine amélioration est présent. Cette quinzième édition a enregistré la présence des experts venus du Burkina Faso et d’ailleurs, avec le concours des partenaires nationaux et internationaux. Cette édition a été couronnée par une cérémonie de remise d’attestations de reconnaissance aux hommes et femmes de médias, aux partenaires financiers dont le ministre de l’économie et des finances Alousséni Sanou.

En effet, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) salue l’engagement du ministre de l’Economie et des Finances en faveur de la protection et de la promotion des Droits Humains.

Ainsi le mardi 12 décembre 2023 lors de la 15è édition du Symposium National sur les Droits de l’Homme au Mali , le ministre Alousséni SANOU a reçu une attestation de reconnaissance de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ( CNDH) en tant que défenseur des droits de l’homme soutenant la cause des droits humains.

L’attestation a été remise au Chef de Cabinet du département M. Bourama TOURÉ qui représentait le ministre par M. Aguibou BOUARE Président de la CNDH. Ce dernier a salué l’engagement du ministre de l’Economie et des Finances en faveur de la protection et de la promotion des Droits Humains à travers son accompagnement constant.

« En tant que ministre de l’Economie et des Finances, il a veillé à augmenter chaque année la subvention accordée par l’Etat à la Commission Nationale des Droits de l’Homme afin de lui permettre d’améliorer l’exécution de ses missions » dira le Président de la CNDH lors de la cérémonie de remise

La Rédaction

Commentaires via Facebook :