La Banque malienne de solidarité (BMS-SA) a une fois de plus sacrifié à sa traditionnelle générosité à la veille du ramadan en faveur de l’Union malienne des aveugles (UMAV), de la Direction du Service social des armées (DSSA) et la Pouponnière de Niamana. Elle leur a offert des vivres d’une valeur totale de 25 millions. Ce noble acte s’inscrit dans le cadre de la 8e édition de l’opération «BMS Ka Dôn» qui s’est déroulée le 20 février 2025 dans la cour de la banque.

Pour le Directeur du pôle sport de la BMS-SA, Harouna Maïga (représentant du Directeur général Lafia Koïta), cette opération «est un devoir de solidarité pour soutenir les plus vulnérables de la société». Et cela d’autant plus que sa banque est convaincue que sa responsabilité sociale dépasse largement le cadre de ses activités bancaires.

Le Directeur du Service social des armées (DSSA), le Colonel-major Bréhima Samaké, a profité de l’occasion pour mettre en relief l’engagement du pays dans la lutte contre le terrorisme qui, pour lui, a pour conséquences des déplacements massifs de populations, des blessures graves et des pertes en vies humaines. Il a indiqué que le geste de la BMS-SA geste est «d’une grande portée» et fera «le bonheur des blessés de guerre, veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de l’honneur». Il n’a pas manqué de rappeler que cette banque n’est pas à son premier don en faveur de sa direction.

Elle a ainsi construit plus de 1 500 logements pour les FAMa et distribué plus de 100 millions de F CFA en vivres ces sept dernières années. «Nous apprécions cet important geste humanitaire qui s’ajoute à de nombreuses autres donations faites par la BMS pour semer la joie dans les cœurs des pensionnaires de la Pouponnière», a aussi témoigné le Directeur de la Pouponnière de Niamana, Amadou Dembélé. Il a précisé que ces dons vont contribuer à la prise en charge des «besoins vitaux des 102 enfants de la Pouponnière». Pour le vice-président de l’Umav, Drissa Diarra, «cette journée est celle des personnes en situation de handicap, des pauvres, des plus vulnérables…». Et de rappeler, «la vie sans la vue est bien possible. Mais, elle serait plus agréable avec des soutiens comme celui de la BMS qui est devenu une tradition».

Une fois de plus, le BMS-SA vient de prouver que la responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une priorité dans sa stratégie managériale. A noter que la BMS-SA a été classée 2e meilleur investisseur sur les titres publics du Mali au titre de l’année 2024. Cette distinction a été attribuée lors d’une cérémonie officielle présidée par le ministre de l’Économie et des Finances. La preuve aussi qu’elle est restée engagée dans sa mission de contribuer à la croissance économique du Mali !

Naby

Commentaires via Facebook :