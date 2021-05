La grande cérémonie de doua et de bénédictions de l’Assemblée spirituelle Soufi

‘’ Que la paix soit rétablie sur la terre malienne et qu’Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde…’’ Prière de Cheick Soufi Bilal Diallo à la nation malienne

La Communauté Musulmane des Soufis du Mali (CMS-MALI) a organisé du 27 au 29 mai 2021, son assemblée spirituelle soufi à Séno, au sein de sa gigantesque mosquée en cours de construction. L’objectif était de rassembler les adeptes de la Nour Bilaliya autour des thèmes: le développement du soufisme, l’organisation du Maouloud, la Bénédiction pour le Mali.

Après la cérémonie d’ouverture 5 groupes de travail se sont constitués dont les cheicks, les khalifs, les Moukadams, Groupe Anwar et les présidents de Zawiyas. La première journée a consacré la cérémonie d’ouverture et les travaux de groupe.La deuxième journée est exclusivement consacrée après la prière de vendredi par la grande cérémonie de doua et de bénédictions en présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et coutumières.

Pour la grande cérémonie de doua et de bénédiction pour le Mali tenue ce vendredi 28 mai, la communauté musulmane des soufiess au nom de la laïcité du pays, ont invité les responsables Interconfessionnels, militaires, président des partis politiques, des anciens ministres, les forces vives de la nation et ainsi la venue massive des soufis de tous les contrées du Mali, de l’Afrique de l’Ouest, Centrale et nord ainsi de l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

Tel que l’islam religion de paix et un bon musulman est celui qui pense à la paix pour sa communauté, à son entourage et à sa nation, la Communauté Musulmane des Soufis du Mali durant six heures d’horloge se sont recueillis dans la spiritualité pour implorez le pardon de notre Seigneur Allah et en se repentant à lui avec son miséricordieux et plein d’amour pour le Mali qui a tant souffert par la méchanceté de ses propres fils. Cette immersion spirituelle a été consacrée par des séances de prières médianes, des zikrs, lecture complète du saint coran sanctionné par cette grande prière de bénédiction à la nation malienne.

Dans son invocation à Allah pour la prospérité du Mali, le Grand Guide Spirituel International des Soufis El Hadj Cheick Soufi Bilal Diallo, ambassadeur de la paix universelle disait ceci : « Donne-nous toi la paix, enseigne-nous toi la paix , guide-nous toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : plus jamais la guerre’(…) pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours ‘’frère’’, et que le style de notre vie devienne shalon, paix,salam. Que la paix soit rétablie sur la terre malienne et qu’Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde ‘’, ainsi la paix doit être établie, pour ne pas être vouée à l’échec de la somalisation du Mali. Oh seigneur met dans le cœur de tout un malien la fibre patriotique, n’accepte pas que le Mali soit la rusée des nations, guide nous vers un vrai patriote pétri d’amour pour rassembler les maliens et diriger ce pays. Faites en sorte que chacun d’entre nous se pardonne dans la paix pour la prospérité. Ya Allah éloignent les fils du Mali à tous ceux qui cherchent à détruire ce pays par ta miséricorde… »

La troisième journée est consacrée à la restitution et la lecture des travaux puis la cérémonie de clôture.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

