Le Ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed, a officiellement lancé le samedi 5avril 2025 la troisième phase du Programme Spécial d’Aide aux Associations et Fondation du Mali (PSAAF). Cette nouvelle étape mobilisera une cinquantaine d’organisations de 15 régions du Mali, qui seront soutenues par cet important dispositif.

Cette cérémonie de lancement, empreinte de joie, d’espoir et de solidarité, s’est déroulée à la Place de l’Indépendance de la commune rurale de San. Elle a enregistré une forte présence des populations, des autorités de la région ainsi que des représentants de l’Alliance des États du Sahel (AES), notamment du Burkina Faso et du Niger.

Après le franc succès des deux premières phases du PSAAF, en procédant au lancement de sa troisième phase, le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, s’est réjoui de la grande mobilisation autour de ce nouveau démarrage.

Le PSAAF mis en place par l’ONG AFLED (Femme-Leadership et Développement) en mars 2023 vise à soutenir les associations, Ong et fondations ayant subi les effets de l’arrêt des financements de certains partenaires financiers.

Et comme rappelé par M. Redouwane, le PSAAF se présente comme une réponse certes modeste, mais très symbolique, de l’AFLED face à la vulnérabilité sensible de certaines populations. Et plus qu’une réponse aux besoins immédiats des populations, il exprime également une volonté de bâtir des solutions durables à long terme.

Au cours de ses précédentes phases, le PSAAF a déjà démontré son impact positif sur les bénéficiaires. En effet, la première phase lancée à Ménaka le 8juin 2023 avec 15 organisations bénéficiaires réparties entre 5 régions du Mali, et la deuxième phase, lancée à Kidal le 12 février 2024 avec 35 organisations bénéficiaires entre 10 régions, ont tous deux démontrés des résultats significatifs, a fait savoir M. Redouwane.

Qui s’est montré confiant pour cette nouvelle phase qui touchera 50 organisations réparties dans 15 régions. Toute chose qui l’a amené à saluer le travail de l’équipe du PSAAF pour leur contribution aux efforts des autorités pour le bien-être des populations.

Mamadou Malick Sow le représentant la Coordinatrice nationale du PSAAF, Dramé Mariam Diallo, quant à lui, a félicité la mobilisation et l’accompagnement des autorités. Il a également transmis les salutations de sa coordinatrice, soulignant son engagement et son implication aux côtés des couches vulnérables et les actions gouvernementales.

Signature de convention avec les organisations bénéficiaires

Au cours de la cérémonie certaines organisations bénéficiaires ont eu à signer avec le PSAAF et le ministre une convention de partenariat pour leur accompagnement. Parmi eux, l’association malienne d’assistance aux personnes vulnérables dans la commune rurale de San et le réseau national des jeunes filles et femmes rurales du Mali dont les premiers responsables Oumar B Coulibaly et Kadidja Karim Diarra, ont vivement remercié le soutien et assuré leur engagement pour la bonne exécution de leurs programmes au bénéfice des populations.

Un moment de solidarité et d’espoir

Outre l’apport du PSAAF, le Commissaire à la Sécurité Alimentaire a procédé à la remise de 60 tonnes de vivres (30 tonnes de riz et 30 tonnes de maïs) pour les populations vulnérables, singulièrement les personnes touchées par les inondations et des déplacées. « Le Président de la Transition tient à ce qu’aucun malien ne soit laissé de côté où qu’il soit sur l’ensemble du territoire », a dit Redouwane Ag Mohamed à l’occasion.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

