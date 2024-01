Lapaire prévoit d’ouvrir plus de 250 postes en Afrique en 2024

Lapaire a été fondé en 2018 par Jérôme Lapaire afin de donner une réponse simple et accessible aux personnes souffrant de problèmes de vue en Afrique. En 6 ans, Jérôme Lapaire s’est entouré des meilleurs talents pour faire grandir l’entreprise en Afrique, notamment en Ouganda, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Bénin et Togo. Le groupe Lapaire compte désormais plus de 300 collaborateurs investis dans la mission de l’entreprise : rendre accessible à tous les lunettes de vue tendances.

Sur les 12 prochains mois, le groupe Lapaire ambitionne d’ouvrir près de 80 nouvelles agences d’Optique en Afrique afin de consolider son réseau de proximité, représentant près de 250 emplois d’Opticiens, Responsables d’Agence, Commerciaux et autres fonctions supports.

Lapaire regroupe de nombreux experts de l’optique : Opticiens, Optométristes ou encore Agents Cliniques Ophtalmiques (OCOs en anglais). Leur rôle est essentiel auprès des clients, d’autant qu’il faut noter que plus de 60% des personnes qui franchissent la porte d’une agence Optique Lapaire n’a jamais fait contrôler sa vue avant.

“Le métier d’Opticien est un métier noble, un métier qui nourrit son homme et qui apporte beaucoup de satisfaction. L’opticien est là pour informer, guider et répondre aux préoccupations des clients quant à leurs défauts visuels, car beaucoup de nos clients ne savent pas comment y remédier” explique Konan Jean Jaurès, Responsable de la Formation Optique chez Lapaire.

Mais Lapaire, ce n’est pas “que” des experts de la vue!

“Le Groupe Lapaire repose sur le savoir-faire d’experts de l’optique, cependant il est important de noter que 80% de nos effectifs sont issus d’autres filières métier. Bien souvent, les candidats qui postulent chez Lapaire pensent que nos équipes ne sont composées que d’Opticiens et de Commerciaux, et ils sont d’ailleurs très surpris quand nous présentons la diversité des métiers existant chez Lapaire.” – Joséphine Amouroux, Directrice Talents & Communication du Groupe Lapaire.

Le Groupe Lapaire compte également des équipes Marketing et Communication qui construisent l’image de marque de Lapaire en ligne et sur le terrain, des équipes Supply Chain qui assurent le sourcing, le montage et la logistique des produits dans la sous-région, des équipes Finance qui assurent la bonne conduite de l’entreprise et enfin des équipes RH qui gèrent la croissance des effectifs et en assurent le développement des compétences grâce notamment à l’usage de divers outils digitaux.

Le plan de développement de Lapaire se traduit par de nombreuses opportunités à venir pour les talents du continent, et plus précisément dans les grandes villes d’ Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Lomé, Cotonou et Kampala ; mais aussi dans les villes de l’intérieur.

“Afin d’atteindre nos objectifs de croissance, nous allons bien sûr nous appuyer sur la promotion interne qui est importante chez Lapaire tout en recrutant de nouveaux profils à l’externe afin de faire grandir notre pool de talents bénéfiques à notre développement. Rejoindre Lapaire c’est rejoindre un groupe multiculturel et panafricain où le digital fait partie intégrante des méthodes de travail et où chacun est porté par l’impact de notre activité et nos ambitions. C’est aussi et surtout embrasser notre vision qui s’articule autour de nos 5 piliers RH : considérer le client comme un roi, agir comme un entrepreneur, se structurer pour se développer, apprendre pour mieux grandir et collaborer activement.” précise Joséphine Amouroux.

Lapaire a adopté une approche RH novatrice en matière de diversité et d’inclusion en mettant l’accent sur l’égalité homme-femme. Cet engagement fort se reflète dans la composition des équipes Lapaire constituées à 50% de femmes talentueuses, par ailleurs 37% des positions managériales sont tenues par des femmes. Nous croyons que le talent n’a pas de genre et œuvrons continuellement pour créer un environnement sain et basé sur la méritocratie où les femmes peuvent exceller au même titre que les hommes.

Le groupe Lapaire a entamé sa première campagne de recrutement à l’automne via les plateformes digitales, dont Linkedin et sa page Carrière Lapaire Group afin de capter l’attention des jeunes diplômés et professionnels adeptes du digital et en quête de nouvelles opportunités de carrière et va continuer de promouvoir de nombreuses ouvertures de postes sur les différentes plateformes.

A propos de Lapaire

Depuis 2018, Lapaire révolutionne l’accès aux soins oculaires en Afrique en rendant accessibles à tous les lunettes de vue tendances ! Plus de 300,000 personnes ont déjà fait confiance à l’expertise Lapaire pour tester leur vue en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin, au Togo et en Ouganda.

Pour plus d’informations sur Lapaire, rendez-vous sur notre site internet www.lapaire.africa et nos réseaux sociaux (Facebook @Lapaire Mali et Instagram @lapaire.mali).

Commentaires via Facebook :