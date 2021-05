L’Apport des institutions de conseils sur l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin : l’Académie des Sciences du Mali présente son rapport –Pays

L’Académie des Sciences du Mali a organisé du 20 et 21 Mai 2021 au Grand Hôtel de Bamako, un atelier de restitution du rapport-pays sur l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin. La cérémonie d’ouverture présidée par le Chef de Cabinet du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bassy Diarra, a vu la participation du représentant du ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques du Mali, le Pr Abdoulaye DABO, ainsi qu’une cinquantaine de participants venue du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Togo.

L’ Académie des sciences du Mali a procédé à la restitution de son rapport –pays sur « l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin » Il s’inscrit dans le cadre du Projet «Nouvelles modalités et nouveaux thèmes pour les avis scientifiques en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Le projet réunit les académies et conseils économiques et sociaux du Bénin, du Burkina, du Togo, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Ses partenaires financiers sont les Fonds de recherche du Québec, l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal.

Cette rencontre visait à réfléchir sur la promotion de l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin à travers les résultats des recherches de l’Académie des sciences du Mali. Et d’autre part, trouver la bonne voie pour fluidifier les relations entre les décideurs et les scientifiques.

Pour le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique le Pr Abdoulaye DABO, représentant le ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, elle est le cadre idéal pour passer au peigne fin les mécanismes nouveaux de mise à disposition des données scientifiques au service de la décision politique.

Quant au principal chercheur du projet, le professeur Madiagne Diallo : cet atelier est l’occasion de préciser l’objectif du projet qui s’inscrit à l’amélioration des processus de mise à disposition des connaissances technico -scientifiques au profit des décideurs en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale à travers un partenariat sur l’émission d’avis communs sur les axes prioritaires des gouvernements.

Au programme des deux jours de travaux, on a noté : la présentation des programmes par les ministères et partenaires ayant une politique en cours sur la création d’emplois ou sur l’entrepreneuriat féminin ; la Collaboration entre scientifiques et décideurs ; l’intégration des observations et présentation au rapport –pays final.

Et comme indiqué par le professeur Abdoulaye DABO, en amont de ces restitutions, il a eu un travail préalable par les membres sur les thématiques. Et chaque pays aura donc à présenter son rapport-pays avant le colloque international prévu le 21 et 22 Juin à DAKAR pour la présentation de l’ensemble des rapports finalisés. ‘Le colloque international de partage sur l’utilité et l’usage du Conseil scientifique, sur de bonnes pratiques sur les thématiques du projet’, sera un cadre d’échanges et de discussions entre les décideurs et les scientifiques.

Notons que l’atelier du Mali précède aux ateliers de restitution du rapport- pays du Burkina -Faso et celui du Cameroun. Ceux du Togo, du Bénin et du Sénégal seront organisés dans les prochains jours avant le grand rendez-vous de Dakar.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :