Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques a mobilisé ce dimanche 21 février ses militants au palais de la culture pour un meeting d’information. Le rassemblement a été une nouvelle fois l’occasion pour le M5 de dénoncer la transition en cours dans le pays. Le mouvement de contestation s’est également dit opposé à la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger en l’état.

C’est le premier rassemblement du mouvement du 5 juin depuis le renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita. Un renversement auquel il a fortement contribué. Les militants et sympatisants du mouvement de contestation ont répondu présent. « le M5 est un idéal et non une une question de personne. Il se bat pour la patrie. C’est pourquoi suis là aujourd’hui pour lui apporter mon soutien », a laissé entendre cet homme qui croit encore au combat du mouvement.

Cette dame frustrée des récentes démolitions à la zone aéroportuaire a également tenu à faire le déplacement du palais de la culture « Je suis venue à cettemanifestation parce que je suis une potentielle victime. Je soutiens mes sœurs spoliées dans la zone aéroportuaire », a-t-elle lancé. Contrairement à elle, cette autre dame est venue par conviction pour le combat du M5 « Je m’inscris dans la logique du M5 c’est pourquoi je suis venu pour dénoncer la corruption».

Dans une déclaration lue par Me Mohamed Aly Bathily, le M5-RFP dénonce l’impunité mais aussi l’injustice qu’incarne la transition. Le Mouvement dit non à la mise en œuvre intégrale et accélérée de l‘accord d’Algeret exige pour le moins sa relecture. Le mouvement de contestation s’est dit opposé « aux manœuvres en cours pour faire des élections à venir une cession du pouvoir à un homme choisi par la junte pour perpétuer son pouvoir et s’assurer d’une immunité ».

Selon le rassemblement des forces patriotiques, « la transition est sans boussole ni repère ». Pour le Président du comité stratégique du M5, il s’agit de sauver le Mali et son unité. Ainsi il appelle à un « grand rassemblement » de tous les Maliens pour une entreprise de rectification de la transition. Selon lui, le meeting d’aujourd’hui était unpremier jalon de cette de rectification.

S.T

Commentaires via Facebook :