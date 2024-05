Le Premier ministre pressent à l’ouverture de la phase nationale du dialogue inter-malien : “Aucune recommandation n’est mauvaise dès qu’elle vient d’un Malien ou d’une Malienne”

Le lundi 6 mai 2024, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a assisté, aux côtés du président de la Transition, chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, à la cérémonie d’ouverture de la phase nationale du Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale. Cette phase qui prendra fin le vendredi 10 mai 2024 intervient après les étapes communales, régionales et extérieures.

Le président du comité de pilotage du Dialogue, Ousmane Issoufi Maïga, a expliqué que ce travail a pour but “de construire un Mali avec nos matériaux nationaux puisés de notre culture, de nos us et coutumes”. Depuis l’installation du comité, a-t-il souligné, le Dialogue a été constamment conduit de manière complètement endogène, sans interférence étrangère. Par tous les moyens de transport possibles, les Maliens y ont participé dans l’espoir d’aboutir à la paix et à la réconciliation.

Le comité a mis tous les moyens en sa disposition pour conduire ce travail inclusif. Une condition ayant toujours prévalu depuis la phase de validation des thématiques. “Nous avons rencontré toutes les forces vives : les légitimités traditionnelles, les organisations confessionnelles, les syndicats, les organisations cibles, les universités et instituts, les communicateurs traditionnels. 763 communes, 19 régions, 48 ambassades ont vu se tenir le Dialogue inter-Maliens sans aucune difficulté. La plateforme créée à cet effet a reçu la visite de 125 000 internautes”, a précisé Ousmane Issoufi Maïga. Il a salué l’engagement des gouverneurs, préfets et ambassadeurs pour ce travail qui aura consisté à construire la paix brique par brique et qui sera décliné sous forme de rapport à remettre au président de la Transition qui en est l’initiateur. En retour, le chef de l’Etat a encouragé les membres du comité et salué la sagesse et le leadership éclairé du président du Comité de pilotage. Il n’a pas manqué de rappeler le contexte qui l’a amené à initier le Dialogue ayant aujourd’hui bénéficié de l’implication franche du peuple malien afin d’apporter des pistes de sortie de crise. Pour lui, grâce à la bonne méthode utilisée par le comité de pilotage, le Dialogue répondra aux aspirations du peuple.

Commentaires via Facebook :