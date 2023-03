Les performances de la BMS-Sa sous le leadership de Lanfia Koïta : Un résultat bénéficiaire de 21,011 milliards FCFA en 2022 contre 1,513 milliard FCFA en 2021.

La banque garde la 1ère place en termes de participation au financement de l’économie nationale et se positionne

La Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) société anonyme avec conseil d’administration au capital social de FCFA 68 055 020 000, a tenu le mercredi 22 mars 2023 à partir de 09 heures précises à son Siège à l’ACI 2000, la 83ème session de son Conseil d’Administration présidée par son Président Yehia Ag Mohamed Ali. Cette session portait essentiellement sur : l’examen du point d’exécution du budget 2022 ; l’examen du rapport d’activités 2022 ; l’examen du rapport des Commissaires aux Comptes au Conseil d’Administration au titre de 2022 ; l’arrêté des états financiers et proposition d’affectation du résultat 2022 ; la convocation et le projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire ; l’examen des dossiers de crédit relevant des pouvoirs du conseil d’administration.

Au titre des activités de la BMS-SA, l’année 2022 a été marquée par certains événements majeurs que le Président du Conseil d’Administration n’a pas manqué de rappeler au cours de cette session. Il s’agit notamment :

– des dures sanctions de la CEDEAO contre le Mali dont l’embargo économique et financier, auxquelles se sont ajoutées les conséquences de la crise en Ukraine et les effets persistants de la COVID-19, qui ont fortement impacté les activités de la banque ;

– du renouvellement des mandats des administrateurs et de la recomposition des membres du Conseil d’administration ;

– de la nomination de Monsieur Yéhia Ag Mohamed ALI comme Président du Conseil d’Administration ;

– de l’augmentation du capital de la BMS-SA à hauteur de FCFA 45 milliards, dans un objectif d’absorber le choc des dépréciations sur le portefeuille à risques ;

– de l’entrée d’un nouvel actionnaire (AGEFAU) dans le capital de la Banque ;

– de l’adoption d’une feuille de route en phase avec la nouvelle gouvernance, en vue de la réalisation d’activités prioritaires pour la restauration de l’équilibre financier de la Banque ;

– du règlement définitif du dossier SICG en contentieux avec la banque depuis près de 20 ans avec l’ex-BHM ;

– du renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;

– de la réalisation de l’audit de l’organisation interne ayant abouti à l’adoption d’un nouvel organigramme en conformité avec la réglementation et l’évolution du métier ;

– de la création de la Direction de la Conformité pour répondre à une exigence de la réglementation bancaire ;

– de la réalisation de l’audit de la sécurité du système d’information en vue de la prise des mesures idoines permettant de le renforcer face à la recrudescence de la cybercriminalité;

– de la réalisation de l’audit du portefeuille afin d’anticiper et de maîtriser les risques adjacents;

– de la réalisation de l’audit monétique permettant le lancement de la mise en œuvre d’une monétique privative en vue de répondre aux exigences du marché par rapport aux produits/services digitaux et de la monétique ;

– du lancement des chantiers de la feuille de transformation de la Banque sous l’appellation “Elan 2023” ;

-de la mission de vérification spécifique de la Commission Bancaire ;

– de la délivrance par la Direction Générale des Impôts du Mali (DGI), de l’attestation de reconnaissance fiscale, à la BMS-SA pour son sens élevé de civisme fiscal en 2022 ;

– la récompense des efforts et du travail bien fait, décernée par les hautes Autorités du pays à la BMS-sa à travers son Directeur Général promu au grade de chevalier de l’ordre national du Mali ; etc.

Sur le plan de l’exploitation bancaire, la BMS-SA, a financé, courant 2022 des secteurs clés de l’économie malienne notamment le secteur de l’eau, de l’électricité, du coton, de la fourniture des engrais et intrants agricoles, des hydrocarbures à travers des financements directs et indirects en faveur des acteurs importants de notre économie.

Aussi, la banque a accompagné plusieurs projets d’investissement, notamment :

– L’installation et l’acquisition de matériels destinés à une unité de cimenterie ;

– L’installation et le fonctionnement d’unités de production et de commercialisation d’eau minérale et de boissons gazeuses ;

– L’installation et le fonctionnement d’unités de production et de commercialisation d’épices ;

– le fonctionnement d’unités de production de sucre ;

– l’installation et le fonctionnement des minoteries.

L’accompagnement indirect de l’Etat dans le préfinancement des marchés publics majeurs attribués dans les domaines de la santé, de la défense et de la sécurité, la construction et l’entretien des routes dans toutes les régions du Mali.

La banque intervient principalement sur le préfinancement des commandes publiques.

Sur le plan financier, malgré un contexte socio-économique rendu plus difficile par les dures sanctions de la CEDEAO sur notre pays et la crise Russo-Ukrainienne, les principaux indicateurs de la Banque ont enregistré une évolution favorable à la lecture des données du marché bancaire malien fournies par l’APBEF au titre de l’exercice 2022.

– Le total du bilan : L’année 2022 a été marquée par une hausse du total bilan, faisant de la BMS-SA, la première banque de la place. En effet, de 1 226 769 millions de FCFA au 31/12/2021 représentant une part de marché de 19,67%, le total du bilan est passé à 1 501 721 millions de FCFA au 31/12/2022 représentant une part de marché de 20,47%, soit une augmentation 22,41%.

– Les emplois globaux se chiffrent à FCFA 960 309 millions au 31/12/2022 contre FCFA 773 939 millions au 31/12/2021, soit une progression de 24,08%. Sur cette période, la BMS-SA, a vu sa part de marché augmenter de 3,11 points, en passant de 21,90% à 25,01%.

Y faisant suite, la BMS-SA garde la 1ère place en termes de participation au financement de l’économie nationale.

-Les ressources globales. Les ressources globales se chiffrent à FCFA 815 435 millions au 31/12/2022 contre FCFA 830 488 millions au 31/12/2021, soit une régression de 1,81%. Dans le même temps, la BMS-SA a vu sa part de marché augmenter de 0,54 point, en passant de 17,11% à 17,65%. En 2022, les ressources des banques ont été mises à rude épreuve à la suite des différentes crises précitées.

A ce niveau, la BMS-SA se positionne à la 2ème place au plan de la collecte des ressources.

-Les produits globaux d’exploitation se sont établis à FCFA 105,1 milliards au 31/12/2022 contre FCFA 87,7 milliards en 2021 d’où une augmentation de FCFA 17,4 milliards soit une hausse de 20%. Cette forte augmentation des produits d’exploitation bancaire a positivement impacté le niveau du PNB qui augmente de 13 956 millions de FCFA, en s’établissant à 75,6 milliards de FCFA en 2022 contre 61,7 milliards en 2021, soit un taux de progression de 22,63%.

-Le résultat avant impôt qui en découle, malgré le contexte socio-économique très difficile est bénéficiaire de 21,011 milliards de FCFA contre 1,513 milliard de FCFA en 2021, d’où une hausse de 19,5 milliards soit un taux de 1300%.

Aussi, il faut noter qu’en 2022, en respect des règles prudentielles de gestion en vigueur, la Banque a passé pour 2022, 34 milliards de FCFA de provisions pour dépréciation de créances et risques contre 35 milliards pour 2021.

Aussi, au cours de l’exercice 2022, la banque a continué de consolider son partenariat avec : – Les SFD qui sont des partenaires dans le cadre du développement à la base ;

– Le FARE pour la garantie des PME dépourvues de suretés réelles ;

– L’ANPE et le FARE dans le but de financer les projets des jeunes diplômés ;

– Le FGSP pour la garantie des porteurs de projets auprès des banques ;

– Le FGHM pour la garantie des prêts hypothécaires des demandeurs de prêt à l’habitat ;

– Le programme de filets sociaux “JIGISEMEJIRI” pour des programmes humanitaires de soutien financier aux populations vulnérables.

– Le PADEL-M pour le financement des porteurs de projets dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

Aussi, au titre du 1er semestre 2023, nous notons que la BMS-SA s’inscrit en faveur :

– de la mobilisation des ressources adaptées à ses besoins de financement ;

– du développement du portefeuille minier en raison de son impact positif sur le PNB des Banques du Mali ;

– de la poursuite de l’assainissement du portefeuille à risques et du renforcement des recouvrements de créances de la banque sur la clientèle ;

– de l’amélioration du ratio IHE, en procédant à une campagne de vente massive des biens immobiliers adjugés à la Banque ;

– de la mise en œuvre de la feuille route de la Direction Générale approuvée par le Conseil d’administration ;

– du suivi du traitement de la demande d’ouverture de deux (2) succursales de la BMS-SA au Sénégal et au Togo auprès de l’Autorité de supervision de l’UMOA ;

– de l’ouverture d’un bureau de représentation bancaire en Espagne ;

– de la mise en œuvre continue du projet de transformation de la banque ” Elan 2023 ” ;

– du choix de l’éditeur de la solution monétique et digitale privative ainsi que de son déploiement ;

– de la digitalisation poussée de la banque ;

– De l’ouverture de nouveaux points de services à Bamako et à l’intérieur du pays dans un objectif de proximité avec notre clientèle ; Etc.

Au terme de la session sur la situation au 31/12/2022, le Conseil d’Administration de la BMS-S.A., a pris acte des progrès importants réalisés par la Direction Générale dans la bonne tenue de l’activité de la Banque, la félicite vivement ainsi que l’ensemble du personnel de la Banque et les encourage dans la conduite des réformes nécessaires, permettant à la Banque de mieux renforcer ses équilibres financiers et prudentiels et servir les maliens partout où ils se trouveront.

Enfin, le Conseil d’Administration de la BMS-SA remercie les plus hautes Autorités du pays et singulièrement le Ministre de l’Economie et des Finances M. Alousseïni Sanou pour tous les efforts déployés ayant permis à la BMS-SA de mieux exercer ses missions à travers un renforcement de sa gouvernance mais aussi de ses fonds propres.

