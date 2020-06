Les Religieux et les organisations de la Société Civile : demandent de mettre le Mali au-dessus des ambitions et désirs personnels.

A la vieille de la marche dite marche de démission du Président de la République qui doit se tenir ce vendredi 05 juin par la CMAS de l’Iman Mahoumoud Dicko, les confessions religieuses et organisations de la société civile ont tenu à faire une déclaration dite solennelle sur la situation sociopolitique du Mali au Mémorial Modibo Keita.

En outre, ils sont de la religion Protestante, catholique, musulmans, la Cafo, UNTM, CNJ qui considèrent que les multiples défis auxquels le pays est confronté depuis un certain temps, notamment la situation sécuritaire, les conflits communautaires, la crise scolaire, exacerbés par la pandémie du Coronavirus et que les menaces multiformes qui planent sur notre pays. Regrettant que le traitement fait des résultats des dernières élections législatives a contribué à la détérioration du climat politique et convaincus que le respect de la Constitution est un gage de stabilité qui garantit la liberté d’expression et de manifestation dans le respect de la loi, convaincus également que le Mali est et reste notre bien commun à préserver et à renforcer.

En cela, ils rappellent que la satisfaction des besoins fondamentaux du citoyen fait partie des grandes missions régaliennes de l’Etat, notamment la protection des personnes et de leurs biens, le droit à l’éducation, à la santé et à la justice. Ils saluent toute initiative contribuant à l’apaisement du climat social en insistant sur le respect du vote du peuple malien, à travers, entre autres, de l’exigence de transparence dans les élections qui sont et demeurent un pan important dans l’avènement et le renforcement de la démocratie.

Enfin ces forces vives de la nation invitent les maliennes et les maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, à l’attachement à la Constitution et au respect de nos valeurs sociétales qui considèrent comme cardinales les vertus du dialogue en leurs demandant de mettre le Mali au-dessus des ambitions et désirs personnels.

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

