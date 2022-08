La jeunesse malienne depuis plusieurs années maintenant se résume à la drogue, au viol, au banditisme, à la barbarie bref l’inconscience de tout genre. Après les sanctions prisent contre la fameuse chicha qui a fait le buzz partout sur les réseaux sociaux, les grins ainsi que partout ailleurs. Maintenant c’est au tour des homosexuels, une pratique ignoble qui est de plus en plus soutenus, récurrent et qui est contre notre religion nos traditions et nos mœurs, donc il était temps de prendre des sanctions strictes et sévères enfin qu’il soit banni dans la société malienne.

En effet, le ministre de la justice et des droits de l’homme, garde des sceaux Mr Mamadou Kassogué dans une interview a parlé que des sanctions seront prises bientôt pour cette pratique et les personnes qui le font. Il évoque que c’est une réalité contre la nature et surtout la société malienne et qu’il n’avait pas des lois pour l’interdire définitivement.

Bien que le Mali soit un pays laïc, pays où toutes les religions coexistent en harmonie avec nos coutumes et traditions, toutes les confessions interdisent et condamnent farouchement ceux que l’on appelle communément au Mali « Pédé » ou « gôr-jiguène », ou encore « za » pour les « Hommes gays » et « guine » pour les femmes lesbiennes. L’homosexualité est non seulement un phénomène contre la nature mais aussi une vraie dépravation des mœurs et dégradation de nos valeurs et normes éducatives.

C’est pour cela, que la décision d’une éducation sexuelle complète à l’école avait été échouée mais le pratiqué n’a pas été interdire par la loi judicaire. Il est clair que cette pratique menée par ces individus constitue des menaces graves et un grand danger pour la sécurité et les bonnes mœurs sur toute l’étendue du territoire.

L’on se demande qu’est-ce qui motive ces personnes. Tout porte à croire que les motivations primaires de ces personnes sont généralement pour avoir de l’argent car on attend qu’elles sont financier par des associations et groupement qui sont basées à l’international mais d’autres le font aussi par plaisir. Et la présence de ces individus qui devient de plus en plus récurrents surtout dans le monde où nous vivons actuellement empêche beaucoup de parents à vaguer à leurs occupations par crainte de voir leurs enfants surtout les garçons abandonner l’école et s’adonner à ses pratiques ignobles. Raison pour laquelle, il sera judicieux de prendre des mesures judiciaires rigoureuses contre eux. Donc à cet effet, aucune tolérance ne sera faite à cette pratique. Et avec une telle pratique le taux d’accroissement démographique sera faible, donc ceux qui veulent être tolérer ou veulent pratiquer, peuvent simplement quitter le territoire malienne.

En somme, il était temps même grand temps que le gouvernement prend ces responsabilité face à cette pratique absurde dont, la jeunesse malienne est tombée afin de redonner un nouveau souffle à nos valeurs culturels qui se dégrade de jours en jours et que l’avenir du pays ne soit pas vouer à l’échec.

Oumou SISSOKO

