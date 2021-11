Dans un article « Lettre ouverte à ceux qui ont sauvé mon époux, Alpha Oumar Konaré », l’historienne et ancienne Première dame du Mali fait des révélations sur la maladie qui avait conduit à l’hospitalisation à la mi-septembre à l’hôpital Cheikh Zaïd de Rabat de l’ancien président de la République. Alpha Oumar Konaré est rentré à Bamako le lundi 15 novembre à bord d’un jet privé. Accompagné par son fils, le colonel-major Mamadou Lamine Konaré, et son épouse, l’ancien locataire du Palais de Koulouba se porte bien.

La lettre a été publiée, le 16 novembre 2021 à 12 : 17 sur le site de l’hebdomadaire parisien « Jeune Afrique ». Elle est signée Adame Ba Konaré, historienne et ancienne Première dame du Mali.

« À nos chers compatriotes, Maliens, de l’intérieur et de l’extérieur,

À nos nombreux amis et sympathisants à travers l’Afrique et le monde,

À tous ceux d’entre vous qui nous ont adressé des messages de compassion et ont formulé des vœux de guérison,

À tous ceux d’entre vous qui, de loin ou de près, nous ont accompagnés de leurs bénédictions,

nous savons que vous avez tous été ébranlés à l’annonce de la maladie du président Konaré », souligne-t-elle.

Mme Adame Ba Konaré salue la bienveillante générosité marocaine et congolaise. « Aujourd’hui, par la grâce de Dieu Tout Puissant et Miséricordieux, grâce à l’assistance du président Denis Sassou Nguesso, de Sa Majesté le Roi du Maroc – que Dieu l’assiste –, et de l’équipe médicale qu’il a mobilisée pour nous, je puis vous assurer que le président Konaré a recouvré la santé et que nous sommes bien rentrés à Bamako ce lundi 15 novembre 2021 », annonce l’ancienne Première dame. « Permettez que nous remercions Sa Majesté le Roi du Maroc – que Dieu l’assiste –, et le personnel médical, au nom de nos enfants, de nos familles, de nos amis et de tous nos proches, du président Konaré et de moi-même. Permettez que nous adressions nos remerciements sincères au président Denis Sassou Nguesso qui, dès l’annonce de la maladie du président Konaré, nous a spontanément apporté son aide désintéressée et fraternelle. Permettez que nous remercions également les médecins de notre pays qui, de longues semaines durant, ont fait de leur mieux pour nous apporter leur assistance avant que sa Majesté le Roi du Maroc – que Dieu l’assiste –, ne nous offre sa bienveillante générosité pour la prise en charge du président Konaré », avance-t-elle.

Covid, une maladie assez mystérieuse

L’historienne fait des révélations sur l’état de santé de son époux qui a survécu aux conséquences sournoises du Covid. « La promptitude avec laquelle l’équipe médicale de Rabat a établi le diagnostic pour une prise en charge rapide et efficiente a tout de suite ouvert la voie à la guérison du président Konaré. Ce n’était pas un AVC mais une inflammation des nerfs et des racines nerveuses provoquée par les conséquences sournoises du Covid que le président avait attrapé au mois d’avril dernier. Le Covid est une maladie assez mystérieuse qui n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets et contre laquelle nous vous prions tous de vous prévenir par les nombreuses mesures préconisées à cet effet : port du masque, distanciation, désinfection régulière des mains au gel hydroalcoolique et, enfin, vaccination », détaille Adame Ba Konaré.

Elle conclut : « Pour terminer, à toutes les bonnes personnes à la grande générosité de cœur et d’esprit que Dieu a placées sur notre chemin, à l’ambassadeur du Mali et à ses collaborateurs, à la communauté malienne résidant à Rabat, qui nous ont réservé un accueil chaleureux, nous disons également grand merci ».

Nulle part dans cette lettre, Adame Ba Konaré ne mentionne une quelconque aide des autorités maliennes.

B. Siby

